Прем'єр розповів, як допомагатимуть ВПО у 2023 році

З початку вторгнення росії в Україні зареєстровано майже 3,5 млн внутрішньо переміщених осіб, а загальна кількість переселенців складає 4,8 млн осіб.
Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, одним із найважливіших завдань уряду є комплексна підтримка ВПО та мешканців деокупованих територій.
За його словами, одним із найважливіших завдань уряду є комплексна підтримка ВПО та мешканців деокупованих територій.
За словами Шмигаля, з початку повномасштабної війни уряд формує продовольчі набори, які місцева влада розподіляє серед переселенців та мешканців прифронтових громад.
Уряд також компенсує пекарям вартість послуг з випікання хліба за рахунок продукції, яку вони переробляють. Таким чином, на прифронтових територіях бізнес працюватиме і люди будуть із хлібом.
Крім того, Кабмін виділить із резервного фонду понад 34 млн грн компенсації державним та комунальним установам за безоплатне розміщення переселенців.
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