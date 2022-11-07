Прем'єр розповів, як допомагатимуть ВПО у 2023 році

18:19 04 листопада Київ, Україна

З початку вторгнення росії в Україні зареєстровано майже 3,5 млн внутрішньо переміщених осіб, а загальна кількість переселенців складає 4,8 млн осіб.

Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



За його словами, одним із найважливіших завдань уряду є комплексна підтримка ВПО та мешканців деокупованих територій.

"З 24 лютого в Україні зареєстровано майже 3,5 млн внутрішньо переміщених осіб.. Загальна кількість ВПО, зареєстрованих в Україні, становить 4,8 млн. Це з населенням кількох великих обласних центрів. Наш обов'язок - подбати про цих людей, забезпечити їх харчуванням, житлом, роботою", - сказав прем'єр.

За словами Шмигаля, з початку повномасштабної війни уряд формує продовольчі набори, які місцева влада розподіляє серед переселенців та мешканців прифронтових громад.

"Сьогодні ухвалимо рішення, що дозволить прискорити процес роздачі цих продуктів. А також дозволить пріоритетно видавати продуктові набори тим ВПО, які мають право на допомогу від держави та міжнародних організацій", - зазначив він.

Уряд також компенсує пекарям вартість послуг з випікання хліба за рахунок продукції, яку вони переробляють. Таким чином, на прифронтових територіях бізнес працюватиме і люди будуть із хлібом.



Крім того, Кабмін виділить із резервного фонду понад 34 млн грн компенсації державним та комунальним установам за безоплатне розміщення переселенців.