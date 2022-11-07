Прем'єр розповів, як допомагатимуть ВПО у 2023 році

18:19 04 листопада Київ, Україна

З початку вторгнення росії в Україні зареєстровано майже 3,5 млн внутрішньо переміщених осіб, а загальна кількість переселенців складає 4,8 млн осіб.
 
Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, одним із найважливіших завдань уряду є комплексна підтримка ВПО та мешканців деокупованих територій.
"З 24 лютого в Україні зареєстровано майже 3,5 млн внутрішньо переміщених осіб.. Загальна кількість ВПО, зареєстрованих в Україні, становить 4,8 млн. Це з населенням кількох великих обласних центрів. Наш обов'язок - подбати про цих людей, забезпечити їх харчуванням, житлом, роботою", - сказав прем'єр.
За словами Шмигаля, з початку повномасштабної війни уряд формує продовольчі набори, які місцева влада розподіляє серед переселенців та мешканців прифронтових громад.
"Сьогодні ухвалимо рішення, що дозволить прискорити процес роздачі цих продуктів. А також дозволить пріоритетно видавати продуктові набори тим ВПО, які мають право на допомогу від держави та міжнародних організацій", - зазначив він.
Уряд також компенсує пекарям вартість послуг з випікання хліба за рахунок продукції, яку вони переробляють. Таким чином, на прифронтових територіях бізнес працюватиме і люди будуть із хлібом.

Крім того, Кабмін виділить із резервного фонду понад 34 млн грн компенсації державним та комунальним установам за безоплатне розміщення переселенців.
"Це дозволить їм розрахуватися за комунальні послуги і далі приймати ВПО. По всій Україні понад 2 тис. закладів відчинили свої двері для 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб. З початку повномасштабної війни держава компенсувала їм понад 459 млн грн видатків на оплату комунальних послуг", - зазначив Шмигаль.