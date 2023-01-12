Прем'єр назвав міста, де почнуть відновлювати житло в рамках UNITED24

16:21 12 січня Київ, Україна

Першими об'єктами, які відбудовуватимуть у рамках платформи UNITED24 , стануть будинки в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузова та Міла Київської області.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час відвідин Ірпеня на Київщині.

"Сьогодні урядовою командою в нескореному місті. Ірпінь показав російським окупантам, що таке сила української зброї та українського духу. Саме звідси запускаємо перші проєкти відновлення в межах платформи United24. 18 житлових будинків буде відновлено в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузове та Міла", - йдеться у повідомленні.

Глава уряду зазначив, що завдяки ініціативі президента на платформі United24 було зібрано більшу частину суми, яка потрібна для відновлення.

"Цього тижня уряд направив перші 465 млн грн, щоб почати відновлення вже зараз. Понад 4 тисячі людей зможуть повернутися у власні будинки. Відновимо і відбудуємо все, що ворог пошкодив і зруйнував. Вже зараз розуміємо, де взяти 110 млрд грн на відновлення цього року. 2023 рік стане роком нашої перемоги та роком початку нашого великого відновлення", - зазначив Шмигаль.

Вдячний партнерам та друзям з усього світу, які підтримують нас на цьому шляху. Об'єднані у захисті – об'єднанні у відновленні.