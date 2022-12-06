Прем'єр-міністр Молдови відвідала Бучу та Ірпінь

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця у вівторок, 6 грудня, відвідала Бучу та Ірпінь. Про це повідомляє NewsMaker.

"Я на власні очі бачила згорілі будинки, школи, дитсадки, розбиті дороги. Але найболючіше було бачити хрести на городах. Жодне фото чи відео не передасть того, що я бачила тут, на місці", - заявила Гаврилиця.