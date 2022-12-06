Прем'єр-міністр Молдови відвідала Бучу та Ірпінь

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця у вівторок, 6 грудня, відвідала Бучу та Ірпінь. Про це повідомляє NewsMaker.
Вона також зазначила, що підтримує ініціативу міжнародного розслідування військових злочинів, скоєних військовими рф на території України.
За словами Гаврилиці, Молдова залишається другом та партнером України, і надалі її підтримуватиме.
За словами Гаврилиці, Молдова залишається другом та партнером України, і надалі її підтримуватиме.
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