Попередній звіт голови комісії МАГАТЕ про становище на ЗАЕС

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі подав попередній звіт за підсумками візиту місії на Запорізьку АЕС. Так, найгірше він оцінив цілісність станції, яка була порушена внаслідок бойових дій.

Зауважимо, що на ЗАЕС ще перебувають працівники місії МАГАТЕ, тож остаточний звіт про ситуацію на станції буде оприлюднено наступного тижня.

Про це Гроссі розповів на прес-конференції, представивши таблицю з вимірюваннями низки показників роботи АЕС.

"За цими кольорами стоїть дуже детальний технічний аналіз того, як ми сприймаємо ситуацію на АЕС. Отже, перше – фізична цілісність об'єктів. Тут вона червона і значно червона, бо ми бачили військові дії навколо АЕС. І я зміг побачити на власні очі разом зі своєю командою вплив, знаки чи залишки від снарядів на будинках, що означає, що фізичну цілісність об'єкта насправді було порушено і не раз, а кілька разів", - розповів глава МАГАТЕ.

Друга колонка – повна функціональність систем із забезпечення захисту та безпеки. Вона відзначена жовтим кольором. Це означає, що більшість систем працюють і перебувають у хорошому стані.

Третя – робочі умови персоналу. Вона не повністю відзначена червоним кольором, адже персонал продовжує працювати, а також функціонують два енергоблоки. Тому загалом АЕС продовжує діяти.

Четверта – забезпечення електроенергією. Вона також наполовину червона, а наполовину жовта. Так було зафіксовано кілька разів, коли електроенергія або вимикалася повністю, або переривалася. Однак коли було повне вимкнення електроенергії, дизельні генератори працювали в нормальному режимі. Вони виробляли енергію для енергоблоків, що охолоджують.

П'ята – логістичні ланцюжки постачання на АЕС. Вона наполовину жовта та наполовину зелена. Враховуючи військову ситуацію, логістичні ланцюжки перервані, проте значних проблем через це станції не було.

Шоста – ситуація з радіаційним тлом та реакцією на НС. Вона наполовину червона та наполовину зелена. Глава МАГАТЕ повідомив про серйозні перешкоди та перерви у роботі, але системи діють.

Сьома – надійність комунікацій із регулятором. Вона жовта. Ця функція все ще відбувається з певними складнощами.

"Я досі вважаю, що ця ситуація (на ЗАЕС – ред.) надзвичайно важка, сповнена серйозних викликів. Ми вимагатимемо постійну підтримку та моніторинг, який ми намагаємося надати зараз, перебуваючи там", – сказав Гроссі. "Ми отримуємо цю інформацію практично весь час і безперервно. І зараз ми намагаємось глибинним чином її оцінити – якою є поточна ситуація. Я сподіваюся видати звіт якомога раніше на початку наступного тижня, як тільки у нас з'явиться повна картинка розуміння ситуації до завершення вихідних", – повідомив голова МАГАТЕ.

Нагадаємо, 1 вересня місія МАГАТЕ відвідала захоплену росіянами Запорізьку АЕС в Енергодарі.. Гендиректор МАГАТЕ та голова місії Рафаель Гроссі повідомив, що вдалося побачити "ключові речі" у перші години візиту на ЗАЕС.

Після цього місія МАГАТЕ виїхала зі станції, залишивши там 5 своїх експертів, які продовжать роботу.