Представники ООН у Херсоні: візит для оцінки потреб

15:11 06 вересня Київ, Україна

Представники міжвідомчої комісії ООН прибули до Херсона для проведення оцінки потреб цієї області. Про це повідомила заступниця начальника Херсонської обласної воєнної адміністрації Ольга Малярчук через Телеграм.

"З метою оцінки потреб Херсонщини та отримання більш глибокого розуміння поточної ситуації у гуманітарній сфері регіону представники міжвідомчої комісії ООН відвідали Херсонську обласну військову адміністрацію в рамках робочого візиту", - йдеться в повідомленні.

На зустрічі обговорили надану ООН гуманітарну допомогу місцевим жителям та виплати постраждалим від підтоплення, спричиненого вибухом Каховської ГЕС, а також окреслили шляхи відновлення постраждалих територій через російську агресію та реконструкцію житла для населення області.



Представники місцевої влади та обласної військової адміністрації також поділилися інформацією про нагальні потреби міста та області, які є актуальними нині, та обговорили заходи підготовки до зимового періоду.