Голова ОБСЄ Буяр Османі прибув до Києва

Голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі прибув до Києва в рамках свого офіційного візиту.
Інформацію про це надало македонське видання "СіѵІІ media", яке взяло коментар у нього, перебуваючи у поїзді, у понеділок, 16 жовтня.
Буяр Османі наголосив, що Україна є пріоритетом під час головування його країни в ОБСЄ, бо саме у нашій державі вирішується майбутнє безпекової ситуації в Європі.
Інформацію про це надало македонське видання "СіѵІІ media", яке взяло коментар у нього, перебуваючи у поїзді, у понеділок, 16 жовтня.
Буяр Османі наголосив, що Україна є пріоритетом під час головування його країни в ОБСЄ, бо саме у нашій державі вирішується майбутнє безпекової ситуації в Європі.
Османі також відвідав одну із київських шкіл, яка стала мішенню обстрілів з боку росії.
Османі нагадав, що він розпочав головування своєї держави в ОБСЄ у 2023 році поїздкою до України. А тепер він завершує рік поїздкою до Києва.
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