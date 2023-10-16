Голова ОБСЄ Буяр Османі прибув до Києва

15:01 16 жовтня Київ, Україна

Голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі прибув до Києва в рамках свого офіційного візиту.



Інформацію про це надало македонське видання "СіѵІІ media", яке взяло коментар у нього, перебуваючи у поїзді, у понеділок, 16 жовтня.



Буяр Османі наголосив, що Україна є пріоритетом під час головування його країни в ОБСЄ, бо саме у нашій державі вирішується майбутнє безпекової ситуації в Європі.

"Коли під загрозою сама структура організації, необхідно зосереджувати увагу на цьому аспекті. Наразі саме це відбувається в Україні, де російська агресія руйнує основи міжнародного порядку", - наголосив він.

Османі також відвідав одну із київських шкіл, яка стала мішенню обстрілів з боку росії.

"Це серйозне нагадування про важливість миру. Кожна дитина заслуговує на безпеку, освіту та світле майбутнє", - написав голова ОБСЄ у своєму Twitter.

Османі нагадав, що він розпочав головування своєї держави в ОБСЄ у 2023 році поїздкою до України. А тепер він завершує рік поїздкою до Києва.