Голова НАК "Нафтогаз": Україна забезпечить опалювальний сезон без імпорту газу

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов висловив упевненість у тому, що Україна зможе забезпечити опалювальний сезон 2023-2024 без імпорту газу.
В ексклюзивному інтерв'ю для NV Чернишов підкреслив, що країна планує значне збільшення видобутку газу в поточному році.
Очікується, що буде видобуто 13,5 млрд кубічних метрів газу, і ця кількість, у поєднанні з очікуваннями від приватних видобувачів, забезпечить достатній обсяг українського газу для безпечного проходження опалювального сезону.
Чернишов також зазначив, що незважаючи на військові ризики, що зберігаються, Нафтогаз вирішив приєднатися до платформи Aggregate EU для спільних закупівель газу. Це дозволяє компанії оперативно замовляти додаткові обсяги палива у разі негативного розвитку подій.
Однак він підкреслив, що такий сценарій є пов'язаним з фактором війни, а загалом Україна має другі за величиною підтверджені запаси газу в Європі. Глава Нафтогазу наголосив на необхідності більш активного використання цього потенціалу країни.
Таким чином Олексій Чернишов висловлює оптимістичну впевненість у енергетичній незалежності України та закликає до максимального використання внутрішніх ресурсів для забезпечення енергетичної безпеки країни.
В ексклюзивному інтерв'ю для NV Чернишов підкреслив, що країна планує значне збільшення видобутку газу в поточному році.
Очікується, що буде видобуто 13,5 млрд кубічних метрів газу, і ця кількість, у поєднанні з очікуваннями від приватних видобувачів, забезпечить достатній обсяг українського газу для безпечного проходження опалювального сезону.
Чернишов також зазначив, що незважаючи на військові ризики, що зберігаються, Нафтогаз вирішив приєднатися до платформи Aggregate EU для спільних закупівель газу. Це дозволяє компанії оперативно замовляти додаткові обсяги палива у разі негативного розвитку подій.
Однак він підкреслив, що такий сценарій є пов'язаним з фактором війни, а загалом Україна має другі за величиною підтверджені запаси газу в Європі. Глава Нафтогазу наголосив на необхідності більш активного використання цього потенціалу країни.
Таким чином Олексій Чернишов висловлює оптимістичну впевненість у енергетичній незалежності України та закликає до максимального використання внутрішніх ресурсів для забезпечення енергетичної безпеки країни.
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