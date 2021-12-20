Підприємства, які вбивають довкілля України

17:33 04 серпень Київ, Україна

Державна служба статистики надала дані про підприємства України, які найбільш згубно впливають на екологію.

Про це повідомила прес-служба підприємства у вівторок, 4 серпня.



Перше місце зайняв Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча - він викинув 247 322 тонн за рік.



На другому місці знаходиться Бурштинська ТЕС ДТЕК "Західенерго" - 169 888 тонн.

На третьому - АрселорМіттал Кривий ріг металургійне виробництво промисловий майданчик №2 - 150 900 тонн



Четверте місце отримала Курахівська ТЕС ДТЕК Східенерго - 131 392 тонн,

На п'ятому - Запорізька ТЕС ДТЕК Дніпроенерго - 98 651 тонн.





