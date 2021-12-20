Підприємства, які вбивають довкілля України

Державна служба статистики надала дані про підприємства України, які найбільш згубно впливають на екологію.
Про це повідомила прес-служба підприємства у вівторок, 4 серпня.
Перше місце зайняв Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча - він викинув 247 322 тонн за рік.
На другому місці знаходиться Бурштинська ТЕС ДТЕК "Західенерго" - 169 888 тонн.
Перше місце зайняв Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча - він викинув 247 322 тонн за рік.
На другому місці знаходиться Бурштинська ТЕС ДТЕК "Західенерго" - 169 888 тонн.
На третьому - АрселорМіттал Кривий ріг металургійне виробництво промисловий майданчик №2 - 150 900 тонн
Четверте місце отримала Курахівська ТЕС ДТЕК Східенерго - 131 392 тонн,
Четверте місце отримала Курахівська ТЕС ДТЕК Східенерго - 131 392 тонн,
На п'ятому - Запорізька ТЕС ДТЕК Дніпроенерго - 98 651 тонн.
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