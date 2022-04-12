Підприємці в системі охорони здоров'я

Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, під час ранкового брифінгу, акцентувала увагу бізнесменів і підприємців на тому, що практично кожна лікарня потребує різноробів, для виконання роботи яких наявність спеціальної медичної освіти значення не має.
За словами заступниці голови МОЗ, лікарні і центри медичної допомоги потребують "сильних і здорових робочих рук": економістів, бухгалтерів, санітарів, техніків, працівників пралень і кухні, електриків, водіїв, сторожів, вахтерів, різноробів.
"Приходьте в лікарні, ми маємо можливість прийняти на роботу кожного", - підсумувала Микичак.
"Приходьте в лікарні, ми маємо можливість прийняти на роботу кожного", - підсумувала Микичак.
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