Підприємці знову можуть реєструвати свій бізнес на картах Google

10:02 07 вересня Київ, Україна

Українські підприємці знову можуть реєструвати свій бізнес на Google-картах, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У квітні 2022 року Google заблокував для України можливість користуватися Google business та додавати нові об'єкти на карти через фактори безпеки, нагадав міністр. Українці не могли публікувати відгуки, ставити запитання та додавати інформацію про свій бізнес.
"Команда Мінцифри працювала спільно з Google, що дало можливість знову додавати нові об'єкти, залишати коментарі. Український бізнес має дієвий інструмент для просування та пошуку нових клієнтів", - повідомив Федоров.
 