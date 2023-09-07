Підприємці знову можуть реєструвати свій бізнес на картах Google

Українські підприємці знову можуть реєструвати свій бізнес на Google-картах, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
У квітні 2022 року Google заблокував для України можливість користуватися Google business та додавати нові об'єкти на карти через фактори безпеки, нагадав міністр. Українці не могли публікувати відгуки, ставити запитання та додавати інформацію про свій бізнес.
У квітні 2022 року Google заблокував для України можливість користуватися Google business та додавати нові об'єкти на карти через фактори безпеки, нагадав міністр. Українці не могли публікувати відгуки, ставити запитання та додавати інформацію про свій бізнес.
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