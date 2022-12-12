Підприємці зможуть отримати витяг з Єдиного держреєстру у «Дії»

Міністерство цифрової трансформації тестує нову функцію: витяги з Єдиного державного реєстру (ЄДР) підприємці матимуть змогу отримати через портал «Дія».
Федоров нагадав, що витяг з ЄДР підтверджує, що людина займається або займалася бізнесом раніше. Також він потрібен для участі у тендері, укладання договору та отримання банківських послуг.
Що зміниться:
- витяг можна буде отримати на порталі «Дія» онлайн без візитів до держустанов;
- коштуватиме функція 90 гривень замість 120;
- можна сплатити карткою відразу на порталі.
Хто може взяти участь у тестуванні:
- ті, хто є чи були підприємцями;
- мають електронний підпис.
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