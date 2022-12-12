Підприємці зможуть отримати витяг з Єдиного держреєстру у «Дії»

16:33 12 грудня Київ, Україна

Міністерство цифрової трансформації тестує нову функцію: витяги з Єдиного державного реєстру (ЄДР) підприємці матимуть змогу отримати через портал «Дія».

«Раніше, щоб отримати цей витяг, потрібно було йти до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), платити адмінзбір 120 гривень і чекати на документ 24 години», – наголосили в Мінцифри.

Федоров нагадав, що витяг з ЄДР підтверджує, що людина займається або займалася бізнесом раніше. Також він потрібен для участі у тендері, укладання договору та отримання банківських послуг.

Що зміниться:

витяг можна буде отримати на порталі «Дія» онлайн без візитів до держустанов;

коштуватиме функція 90 гривень замість 120;

можна сплатити карткою відразу на порталі.

Хто може взяти участь у тестуванні: