Запобігання дитячим суїцидам: в Києві запрацювала гаряча лінія допомоги батькам

Щоб уникнути дитячих суїцидів, в Святошинському районі столиці розпочала роботу "гаряча лінія", куди батьки можуть звернутися за допомогою, у разі незвичайної поведінки дитини.
Про це повідомляє Святошинська РДА.
За словами чиновників, звернутися на гарячу лінію ☎️424-20-09 за допомогою можливо в наступних випадках:
- якщо дорослі помітили дивну поведінку дітей;
- коли дитина потрапила під сторонній вплив, який може відбитися на психіці;
- якщо в телефоні підлітка знайшли щось дивне.
Чи планують розпочати такі ж проєкти в інших районах столиці, поки невідомо.
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