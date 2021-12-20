Запобігання дитячим суїцидам: в Києві запрацювала гаряча лінія допомоги батькам

10:08 16 березень Київ, Україна

Щоб уникнути дитячих суїцидів, в Святошинському районі столиці розпочала роботу "гаряча лінія", куди батьки можуть звернутися за допомогою, у разі незвичайної поведінки дитини.



Про це повідомляє Святошинська РДА.



За словами чиновників, звернутися на гарячу лінію ☎️424-20-09 за допомогою можливо в наступних випадках:

якщо дорослі помітили дивну поведінку дітей;

коли дитина потрапила під сторонній вплив, який може відбитися на психіці;

якщо в телефоні підлітка знайшли щось дивне.

"Ви можете повідомити оператору факти, які насторожують і дають підозри, а залучені фахівці нададуть вам професійну консультацію, конкретні поради, допоможуть розібратися в ситуації, направлять до відповідних служб (психологів, соціальних педагогів, представників кіберполіції) для необхідного реагування", - відзначили в РДА.

Чи планують розпочати такі ж проєкти в інших районах столиці, поки невідомо.