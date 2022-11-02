Запропонують лише проживання: Ірландія урізає допомогу біженцям з України

18:33 02 листопада Київ, Україна

Уряд Ірландії прийняв рішення урізати допомогу українським біженцям, тепер їм надаватиметься лише житло, а харчування та повсякденні витрати необхідно буде оплачувати зі своїх соцвиплат.





Повідомляється, що з лютого до Ірландії прибуло 56 тисяч біженців із України: тисячі дітей навчаються у школах, а понад 10 тисяч українців уже працюють.



До осені в країні назріла криза доступного житла через наростаючу кількість біженців, тому уряд шукає способи прискорити переселення українських біженців із готелів у постійне житло. При цьому деякі українці не погоджуються переселятися з міст, де вони встигли знайти роботу та оформити дітей до шкіл.



Тому передбачається, що в майбутньому безкоштовне проживання в готелях не охоплюватиме харчування, щоб люди заради нього не відмовлялися від альтернативного житла.



Міністри обговорюють план, щоб пропонувати біженцям лише один варіант відповідного житла, а після відмови від нього не пропонувати інших місць для проживання.



Повідомляється, що для заохочення ірландських сімей за прийом українських біженців виплати їм збільшать удвічі – з 400 до 800 євро, цю суму виплачуватимуть з 1 грудня.



Крім того, заплановано додаткові заходи: Про це повідомляє Irish Examiner.Повідомляється, що з лютого до Ірландії прибуло 56 тисяч біженців із України: тисячі дітей навчаються у школах, а понад 10 тисяч українців уже працюють.До осені в країні назріла криза доступного житла через наростаючу кількість біженців, тому уряд шукає способи прискорити переселення українських біженців із готелів у постійне житло. При цьому деякі українці не погоджуються переселятися з міст, де вони встигли знайти роботу та оформити дітей до шкіл.Тому передбачається, що в майбутньому безкоштовне проживання в готелях не охоплюватиме харчування, щоб люди заради нього не відмовлялися від альтернативного житла.Міністри обговорюють план, щоб пропонувати біженцям лише один варіант відповідного житла, а після відмови від нього не пропонувати інших місць для проживання.Повідомляється, що для заохочення ірландських сімей за прийом українських біженців виплати їм збільшать удвічі – з 400 до 800 євро, цю суму виплачуватимуть з 1 грудня.Крім того, заплановано додаткові заходи:

створення громадського фонду на 50 млн євро на допомогу біженцям на місцях;

розширення програми швидкого будівництва та ремонту житлових приміщень;

максимальне збільшення кількості доступних місць за рахунок розміщення у гуртожитках;

новий пошук вільних будинків.

Посольство України в Ірландії повідомило, що Ірландія не гарантує надання житла біженцям. Нині у наданому державою житлі проживають 43 тисячі українців.

"Ірландія продовжує надавати тимчасовий захист громадянам України. У той самий час ірландська сторона не гарантує надання безкоштовного житла після прибуття в країну на сьогодні. При плануванні переміщення до Ірландії просимо врахувати всі ризики залишитися без тимчасового житла у найближчій перспективі", - йдеться на сторінці відомства.

Українців також попереджають: варто враховувати, що оренда житла вкрай проблематична в Ірландії з огляду на брак пропозицій на ринку нерухомості.