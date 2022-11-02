Запропонують лише проживання: Ірландія урізає допомогу біженцям з України

Уряд Ірландії прийняв рішення урізати допомогу українським біженцям, тепер їм надаватиметься лише житло, а харчування та повсякденні витрати необхідно буде оплачувати зі своїх соцвиплат.
Про це повідомляє Irish Examiner.
Повідомляється, що з лютого до Ірландії прибуло 56 тисяч біженців із України: тисячі дітей навчаються у школах, а понад 10 тисяч українців уже працюють.
До осені в країні назріла криза доступного житла через наростаючу кількість біженців, тому уряд шукає способи прискорити переселення українських біженців із готелів у постійне житло. При цьому деякі українці не погоджуються переселятися з міст, де вони встигли знайти роботу та оформити дітей до шкіл.
Тому передбачається, що в майбутньому безкоштовне проживання в готелях не охоплюватиме харчування, щоб люди заради нього не відмовлялися від альтернативного житла.
Міністри обговорюють план, щоб пропонувати біженцям лише один варіант відповідного житла, а після відмови від нього не пропонувати інших місць для проживання.
Повідомляється, що для заохочення ірландських сімей за прийом українських біженців виплати їм збільшать удвічі – з 400 до 800 євро, цю суму виплачуватимуть з 1 грудня.
Крім того, заплановано додаткові заходи:
Повідомляється, що з лютого до Ірландії прибуло 56 тисяч біженців із України: тисячі дітей навчаються у школах, а понад 10 тисяч українців уже працюють.
До осені в країні назріла криза доступного житла через наростаючу кількість біженців, тому уряд шукає способи прискорити переселення українських біженців із готелів у постійне житло. При цьому деякі українці не погоджуються переселятися з міст, де вони встигли знайти роботу та оформити дітей до шкіл.
Тому передбачається, що в майбутньому безкоштовне проживання в готелях не охоплюватиме харчування, щоб люди заради нього не відмовлялися від альтернативного житла.
Міністри обговорюють план, щоб пропонувати біженцям лише один варіант відповідного житла, а після відмови від нього не пропонувати інших місць для проживання.
Повідомляється, що для заохочення ірландських сімей за прийом українських біженців виплати їм збільшать удвічі – з 400 до 800 євро, цю суму виплачуватимуть з 1 грудня.
Крім того, заплановано додаткові заходи:
- створення громадського фонду на 50 млн євро на допомогу біженцям на місцях;
- розширення програми швидкого будівництва та ремонту житлових приміщень;
- максимальне збільшення кількості доступних місць за рахунок розміщення у гуртожитках;
- новий пошук вільних будинків.
Посольство України в Ірландії повідомило, що Ірландія не гарантує надання житла біженцям. Нині у наданому державою житлі проживають 43 тисячі українців.
Українців також попереджають: варто враховувати, що оренда житла вкрай проблематична в Ірландії з огляду на брак пропозицій на ринку нерухомості.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі