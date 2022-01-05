Святкування Дня Незалежності завершилося без ексцесів

За даними Нацполіціі, заходи на честь Дня Незалежності України пройшли спокійно і без порушень громадського порядку.
Зокрема, підрозділи Міністерства внутрішніх справ забезпечили безпеку під час цих заходів, участь в них взяли близько 20 тисяч громадян. Зокрема, до забезпечення безпеки залучили працівників НПУ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовців Національної гвардії.
Силовики підкреслюють, що всі масові заходи в столиці пройшли спокійно, і правопорушень допущено не було.
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