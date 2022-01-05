Святкування Дня Незалежності завершилося без ексцесів

20:23 24 серпень Київ, Україна

За даними Нацполіціі, заходи на честь Дня Незалежності України пройшли спокійно і без порушень громадського порядку.



Зокрема, підрозділи Міністерства внутрішніх справ забезпечили безпеку під час цих заходів, участь в них взяли близько 20 тисяч громадян. Зокрема, до забезпечення безпеки залучили працівників НПУ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовців Національної гвардії.

"За інформацією правоохоронців, тільки в Києві участь в масових заходах взяли близько 20 000 чоловік. Їх безпеку забезпечували 4,5 тисячі правоохоронців ", - зазначено в повідомленні.

Силовики підкреслюють, що всі масові заходи в столиці пройшли спокійно, і правопорушень допущено не було.