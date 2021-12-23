Свята травня: стало відомо, скільки вихідних днів буде в українців

13:44 15 квітень Київ, Україна

У травні українці відзначатимуть три державних свята: Великдень, Міжнародний день праці і День Перемоги. У поточному році свято Великодня випадає на 2 травня.



Згідно зі статтею 67 КЗпП, у разі, коли офіційне свято збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового.



Таким чином українців очікують чотириденні канікули з 1 по 4 травня (вихідний суботи, на який потрапляє Міжнародний день праці, переноситься на понеділок 3 травня, а вихідний неділі, на який потрапляє Великдень - на вівторок 4 травня).



Крім того, в неділю, 9 травня, в Україні відзначають державне свято День Перемоги, який також передбачає перенесення вихідного дня на 10 травня.



Всього в останній місяць весни буде 18 робочих днів і 13 вихідних і святкових.