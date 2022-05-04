Свято на кістках: у центрі Маріуполя розбирають завали, щоби влаштувати «парад»

Окупанти за їжу змушують маріупольців розбирати завали на центральних вулицях, а також прибирати тіла вбитих та нерозірвані російські боєприпаси.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.
Відповідальний за «парад» – перший заступник глави адміністрації президента росії сергій кирієнко. Він уже прибув до Маріуполя. Відомо, що нещодавно саме він став новим кремлівським куратором питань щодо ОРДЛО.
Відповідальний за «парад» – перший заступник глави адміністрації президента росії сергій кирієнко. Він уже прибув до Маріуполя. Відомо, що нещодавно саме він став новим кремлівським куратором питань щодо ОРДЛО.
Зараз у росії відбувається широкомасштабна пропагандистська кампанія – людям покажуть сюжети про «радість» місцевих жителів від зустрічі з окупантами. Для підготовки цих матеріалів Маріуполь відвідали пропагандист володимир соловйов та голова окупаційної адміністрації Донецька денис пушилін.
Маріуполь – це Україна! За всі свої злочини окупанти обов'язково поплатяться!
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