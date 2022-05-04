Свято на кістках: у центрі Маріуполя розбирають завали, щоби влаштувати «парад»

12:22 04 травня Київ, Україна

Окупанти за їжу змушують маріупольців розбирати завали на центральних вулицях, а також прибирати тіла вбитих та нерозірвані російські боєприпаси.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.



Відповідальний за «парад» – перший заступник глави адміністрації президента росії сергій кирієнко. Він уже прибув до Маріуполя. Відомо, що нещодавно саме він став новим кремлівським куратором питань щодо ОРДЛО.

"Основне завдання – підготовка «урочистих заходів» 9 травня. Відомо, що рашисти відмовляються від проведення свята в окупованому Донецьку, у тому числі імітації військового параду. Тому Маріуполь, за планами рашистів, має стати центром урочистостей. З цією метою у місті проводиться термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл убитих та нерозірваних російських боєприпасів”, - йдеться у повідомленні.

Зараз у росії відбувається широкомасштабна пропагандистська кампанія – людям покажуть сюжети про «радість» місцевих жителів від зустрічі з окупантами. Для підготовки цих матеріалів Маріуполь відвідали пропагандист володимир соловйов та голова окупаційної адміністрації Донецька денис пушилін.



Маріуполь – це Україна! За всі свої злочини окупанти обов'язково поплатяться!