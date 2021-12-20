Правозахисники запустили платформу для свідків домашнього насильства

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International презентувала інтерактивну платформу "Гаджети бачать", яка навчає правильної послідовності дій потенційних свідків домашнього насильства.
Про це повідомили у пресслужбі організації.
Користувачів платформи занурюють у типові ситуації насильства вдома та на вулиці та пропонують вибрати варіанти можливих реакцій. Залежно від того, які реакції були обрані, на сайті роз'яснюють, чи поведінка свідків була коректною.
Про це повідомили у пресслужбі організації.
Користувачів платформи занурюють у типові ситуації насильства вдома та на вулиці та пропонують вибрати варіанти можливих реакцій. Залежно від того, які реакції були обрані, на сайті роз'яснюють, чи поведінка свідків була коректною.
Загалом організація рекомендує свідкам вчинити такі дії:
1) Якщо немає ризику для здоров'я, спробувати втрутитися в ситуацію, зберігаючи спокій, якщо поруч є люди, привернути їхню увагу.
2) Викликати поліцію, чітко виклавши ситуацію та скоординувати правоохоронців, де саме відбувається правопорушення.
3) Після виклику правоохоронних органів залишатися з постраждалим.
4) Викликати швидку допомогу, якщо потрібна їхня допомога.
5) При можливості зробити фото/відео фіксацію насильницьких дій, які згодом можуть бути використані, як докази.
6) Проконтролювати дії поліції. Записати ім'я та номер жетону правоохоронців, які прибули на виклик. Поліціянти мають провести перевірку, а за наявності доказів – оформити адмінпротокол.
7) Зателефонувати на 116 123 – цілодобову національну гарячу лінію щодо запобігання домашньому насильству, якщо поліція відмовляється проникати у квартиру потерпілих, документувати факти насильства або виписувати заборонне розпорядження.
8) Якщо серед постраждалих є діти, крім поліції, слід викликати органи опіки та піклування або управління у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини.
Amnesty International – всесвітній рух, який об'єднує близько 10 мільйонів людей з більш ніж 150 країн та регіонів, які виступають за припинення грубих порушень прав людини. Amnesty International прагне забезпечити кожній людині можливість користуватись усіма правами, проголошеними у Загальній декларації прав людини та в інших міжнародних правозахисних документах.
1) Якщо немає ризику для здоров'я, спробувати втрутитися в ситуацію, зберігаючи спокій, якщо поруч є люди, привернути їхню увагу.
2) Викликати поліцію, чітко виклавши ситуацію та скоординувати правоохоронців, де саме відбувається правопорушення.
3) Після виклику правоохоронних органів залишатися з постраждалим.
4) Викликати швидку допомогу, якщо потрібна їхня допомога.
5) При можливості зробити фото/відео фіксацію насильницьких дій, які згодом можуть бути використані, як докази.
6) Проконтролювати дії поліції. Записати ім'я та номер жетону правоохоронців, які прибули на виклик. Поліціянти мають провести перевірку, а за наявності доказів – оформити адмінпротокол.
7) Зателефонувати на 116 123 – цілодобову національну гарячу лінію щодо запобігання домашньому насильству, якщо поліція відмовляється проникати у квартиру потерпілих, документувати факти насильства або виписувати заборонне розпорядження.
8) Якщо серед постраждалих є діти, крім поліції, слід викликати органи опіки та піклування або управління у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини.
Amnesty International – всесвітній рух, який об'єднує близько 10 мільйонів людей з більш ніж 150 країн та регіонів, які виступають за припинення грубих порушень прав людини. Amnesty International прагне забезпечити кожній людині можливість користуватись усіма правами, проголошеними у Загальній декларації прав людини та в інших міжнародних правозахисних документах.
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