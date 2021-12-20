Правозахисники запустили платформу для свідків домашнього насильства

16:21 06 грудень Київ, Україна





Про це повідомили у пресслужбі організації.



Користувачів платформи занурюють у типові ситуації насильства вдома та на вулиці та пропонують вибрати варіанти можливих реакцій. Залежно від того, які реакції були обрані, на сайті роз'яснюють, чи поведінка свідків була коректною. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International презентувала інтерактивну платформу "Гаджети бачать" , яка навчає правильної послідовності дій потенційних свідків домашнього насильства.Про це повідомили у пресслужбі організації.Користувачів платформи занурюють у типові ситуації насильства вдома та на вулиці та пропонують вибрати варіанти можливих реакцій. Залежно від того, які реакції були обрані, на сайті роз'яснюють, чи поведінка свідків була коректною.

“Незважаючи на високий рівень домашнього насильства в Україні та масштабні інформаційні кампанії для розголосу цієї проблеми, більшість українців та українок все ще не знають, як реагувати, якщо вони стали свідками насильства. Тому найчастіше сусіди або перехожі не втручаються в конфлікти між партнерами або родичами, тому постраждалі особи втрачають можливість отримати допомогу і залишаються віч-на-віч із проблемою. Нам важливо достукатися до кожного та кожному донести думку, що насильство – це не приватна справа, а проблема цілої країни. І поки ми мовчатимемо і ігноруватимемо її – зміни не відбудуться. Насправді кожна і кожен з нас може зробити простий крок, щоб зробити життя в нашій країні безпечнішим”, – зазначила Оксана Покальчук, директорка Amnesty International в Україні.

Загалом організація рекомендує свідкам вчинити такі дії:



1) Якщо немає ризику для здоров'я, спробувати втрутитися в ситуацію, зберігаючи спокій, якщо поруч є люди, привернути їхню увагу.

2) Викликати поліцію, чітко виклавши ситуацію та скоординувати правоохоронців, де саме відбувається правопорушення.

3) Після виклику правоохоронних органів залишатися з постраждалим.

4) Викликати швидку допомогу, якщо потрібна їхня допомога.

5) При можливості зробити фото/відео фіксацію насильницьких дій, які згодом можуть бути використані, як докази.

6) Проконтролювати дії поліції. Записати ім'я та номер жетону правоохоронців, які прибули на виклик. Поліціянти мають провести перевірку, а за наявності доказів – оформити адмінпротокол.

7) Зателефонувати на 116 123 – цілодобову національну гарячу лінію щодо запобігання домашньому насильству, якщо поліція відмовляється проникати у квартиру потерпілих, документувати факти насильства або виписувати заборонне розпорядження.

8) Якщо серед постраждалих є діти, крім поліції, слід викликати органи опіки та піклування або управління у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини.



Amnesty International – всесвітній рух, який об'єднує близько 10 мільйонів людей з більш ніж 150 країн та регіонів, які виступають за припинення грубих порушень прав людини. Amnesty International прагне забезпечити кожній людині можливість користуватись усіма правами, проголошеними у Загальній декларації прав людини та в інших міжнародних правозахисних документах.