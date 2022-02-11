Правозахисники відзначили низку позитивних зрушень у дотриманні прав ЛГБТ в Україні

13:46 11 лютий Київ, Україна





Про це йшлося під час онлайн-презентації звіту "Об'єднані проти насильства".



Серед позитивних зрушень також те, що в Україні скасовано дискримінаційну заборону гомосексуальним людям бути донорами крові.



Крім того, пишуть у звіті, у лютому 2021 року Європейський суд з прав людини розпочав розгляд справи "Маймулахін та Марков проти України". Це один із двох позовів, поданих ще у 2014 році. У ньому позивачі скаржаться на порушення їхніх прав через відсутність в Україні правової можливості укладати одностатеві цивільні шлюби. Правозахисники очікують, що суд встановить факт такого порушення і ця практика зміниться.



У звіті зазначають, що вперше в історії України на найвищому політичному рівні "було дано конкретні обіцянки у сфері захисту прав ЛГБТ". Йдеться про зустріч президентів України та США, за підсумками якої держави підписали Хартію стратегічного партнерства Україна – США: Правозахисники ЛГБТ у своєму щорічному звіті відзначили низку позитивних зрушень з прав ЛГБТ в Україні. Зокрема те, що правоохоронці стали більш активно захищати публічні заходи з прав ЛГБТ від нападів, а Міністерство внутрішніх справ розробило законопроєкт про криміналізацію злочинів ненависті за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності (СОГІ).Про це йшлося під час онлайн-презентації звіту "Об'єднані проти насильства".Серед позитивних зрушень також те, що в Україні скасовано дискримінаційну заборону гомосексуальним людям бути донорами крові.Крім того, пишуть у звіті, у лютому 2021 року Європейський суд з прав людини розпочав розгляд справи "Маймулахін та Марков проти України". Це один із двох позовів, поданих ще у 2014 році. У ньому позивачі скаржаться на порушення їхніх прав через відсутність в Україні правової можливості укладати одностатеві цивільні шлюби. Правозахисники очікують, що суд встановить факт такого порушення і ця практика зміниться.У звіті зазначають, що вперше в історії України на найвищому політичному рівні "було дано конкретні обіцянки у сфері захисту прав ЛГБТ". Йдеться про зустріч президентів України та США, за підсумками якої держави підписали Хартію стратегічного партнерства Україна – США:



"Україна та Сполучені Штати підтверджують важливість виявлення поваги прав людини та основоположних свобод відповідно до міжнародних зобов'язань та обов'язків, а також боротьби з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом та дискримінацією, у тому числі проти ромів та ЛГБТ", - йдеться у документі.



Проте зараз, констатують автори звіту, представники органів державної влади в Україні практично не торкаються питань ЛГБТ у своїх виступах та заявах: уникають як підтримки, так і засудження гомофобних висловлювань чи закликів своїх колег та громадських діячів.



Збереглася минулого року і тенденція до зменшення кількості гомофобних рішень та звернень місцевих рад:



"Місцеві ради майже припинили приймати явно протизаконні рішення про обмеження ЛГБТ+ заходів на їхній території та закликати центральну владу до заборони "пропаганди гомосексуалізму" - тепер у їхніх зверненнях йдеться переважно про відмову від ратифікації Стамбульської конвенції та просування "гендерної ідеології", будь-які кроки із захисту інтересів ЛГБТ+ людей”, – пишуть у звіті.



Згадали в ньому і про "скандал навколо майбутнього кінофільму "Мій юний принц". Низка депутатів, релігійних та консервативних організацій обурився тим, що стрічку, що стосується ЛГБТ-тематики, підтримало Державне агентство з кіно, та вимагали, щоб фінансування скасували. Представники органу одночасно заявили, що “згідно з Конституцією, одним із основних принципів державної політики у сфері культури є забезпечення свободи творчості, що дотримання рівних прав та можливостей засноване на принципах різноманіття та рівності”.



Проте поліція у 2021 році загалом ефективно захищала учасників публічних ЛГБТ-заходів від нападу агресивних опонентів, у практиці розслідування злочинів ненависті та інших порушень цієї групи людей не відбулося помітних змін.



“Проблема гомофобної та трансфобної агресії справді актуальна для української ЛГБТ-спільноти: кількість та агресивність нападів на ЛГБТ-заходи та організації в останні роки лише збільшується у всіх містах, де помітна ЛГБТ-активність. Ефективність поліційного розслідування всіх цих випадків близька до нульової", – констатують у звіті.



Водночас позитивними кроками з боку поліції та прокуратури у документі називають підтримку ухвалення законопроєкту №5488, який має криміналізувати злочини ненависті за ознакою СОГІ.



"Однак адвокаційні зусилля правоохоронних органів України щодо прийняття цього документа Верховною Радою поки що здаються нам надто мало помітними та недостатніми, щоб подолати опір релігійного лобі", - зазначають автори звіту.



Щодо позиції українських церков як "найбільшого супротивника рівності для ЛГБТ", то у 2021 році вони, за спостереженнями правозахисників, "дуже рідко висловлювалися з цього питання". Водночас релігійні діячі "зосередилися на непублічному лобіюванні своїх інтересів на зустрічах із чиновниками та політиками", вважають автори звіту:



"Тепер їхні представники практично не закликають до заборони "пропаганди гомосексуалізму", водночас говорячи про захист свобод слова та віросповідання, а також "традиційну сім'ю", якій нібито загрожує рівність прав для ЛГБТ-людей", - йдеться у звіті.