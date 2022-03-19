Православні фундаменталісти підозрюють, що Путін – Антихрист

Згідно з тлумаченнями Книги Апокаліпсису Іоанна Богослова можна зіставити російського президента Володимира Путіна з біблійним звіром та Антихристом.

У Звіря-Антихриста - Путіна є властивості трьох звірів: барса (лукавство офіцера КДБ), ведмедя (завзятість борця дзюдо) і лева (зарозумілість і жадібне владолюбство 20-річного правителя); все це разом говорить про підступність та жорстокість.

«І вклонилися звірові, кажучи: Хто подібний до цього звіра? і хто може битися з ним? - йдеться у Книзі Апокаліпсису. Іншими словами - весь світ боїться звіра та його диявольської сили ядерних ракет, і жоден лідер людський чи політичний не хоче воювати з ним.

"І дано йому вуста, що говорили гордо і богохульно, і дана йому влада діяти сорок два місяці. І відкрив він уста свої для хули на Бога, щоб хулити ім'я Його, і оселю Його, і тих, що живуть на небі", - І створені були у великій кількості уста, що ображають Господа брехнею – Супутник, RT, Росія 24, Росія 1, Пєсков, Сурков, Соловйов, Кисельов, Скабєєва тощо. І кажуть вони гордо і богохульно..

42 місяці тому у жовтні 2018 року в РФ почалася пенсійна реформа, щоб наповнити коштами Фонд Добробуту для того, щоб розв'язати братовбивство.

«Але один сильний Ангел зголосився, він узяв камінь, подібний до великого жорна...».

Інтерпретуємо: Камінь, повалений у морі жорнам подібний, є острів Зміїний, Ангел - український непереможний народ.

"І схоплений був звір і разом з ним лжепророк, який створив від імені звіра знамення і обдурив тих, хто отримав тавро звіра і поклонявся його зображенню. І той, і другий були кинуті живцем у вогняне озеро, що горить сірою. Тобто, Путіна схоплять з усіма його пропагандистами/лжепророками, які від його імені богохулили і сприяли гріхопадінню людей, спокушаючи їх ненавистю проти ближніх.

Тому слід очікувати закінчення тих 42 місяців піку влади звіра та його поразки разом з його лжепророками-пропагандистами, і містом, з якого вони чинять беззаконня та насильство по всьому світу.

Також російські православні фундаменталісти відзначили, що ім'я російського президента відповідає коду – кожна літера імені має порядковий номер у російському алфавіті. Сума цих чисел формує цифру триєдиного імені. Сума цифр триєдиного імені формує число звіра.

Сума чисел у імені, по батькові та прізвищі:

74: 7 + 4 = 11

128: 1 + 2 + 8 = 11

83: 8 + 3 = 11

Сума цифр триєдиного імені:

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6

А оскільки людське ім'я звіра у традиції самого звіра, то прізвище, ім'я та по батькові, то треба писати тричі = 666.