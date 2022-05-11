Уряд вводить новий метод перепису населення

15:13 09 грудня Київ, Україна

Кабінет Міністрів України почав підготовку до проведення у 2030 році перепису населення України за реєстрами.

Крім того, уряд найближчим часом планує внести до Верховної Ради України законопроєкт про внесення змін до закону України "Про всеукраїнський перепис населення".

Про це під час пресконференції "Перепис населення на основі реєстрів в Україні: виклики, можливості, подальші кроки" заявив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчинов

"Перехід на перепис населення за реєстрами має низку переваг і можливостей: зниження фінансових витрат, скорочення термінів проведення перепису, зменшення термінів отримання результатів перепису населення, зменшення навантаження на респондентів. У той самий час, незважаючи на переваги введення такого перепису, є і труднощі, ризики, а саме відсутність у всіх реєстрах загального ідентифікатора, відмінності в концепції і визначеннях в різних адміністративних реєстрах, а також необхідність забезпечення конфіденційності і безпеки цих реєстрів", - зазначив він.

Крім того, за його словами, ведеться робота з верифікації та забезпечення дійсності цих реєстрів.

"Уже розпочато роботу для проведення наступного перепису населення в 2030 році за реєстрами. Крім великого обсягу роботи з верифікації та забезпечення дійсності цих реєстрів, уряд найближчим часом внесе до Верховної Ради України законопроєкт про зміни до закону України "Про всеукраїнський перепис населення", яким вводиться новий метод проведення Всеукраїнського перепису населення - це перепис з використанням відомостей, що містяться в національних електронних інформаційних ресурсах, реєстрах", - додав Немчинов.

Повідомляється, що міністр Кабінету Міністрів України вже підписав заяву про створення робочої групи.

"Я підписав спільну заяву про створення робочої групи, яка займається розробкою комплексного проєктного документа на підтримку переходу України від традиційного перепису до перепису за реєстром в разі перепису населення та житла у 2030 році, створення цієї групи із залученням видатних в світі експертів стане вагомим кроком на шляху не тільки до проведення в Україні перепису за реєстрами, а й визнання їхніх результатів на міжнародній арені", - підсумував він.

Додамо, що останній раз повноцінний перепис населення України проводився в 2001 році.