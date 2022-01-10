Уряд усунув бар'єр, який заважав деяким звільненим політв'язням отримати фіндопомогу

13:30 10 січень Київ, Україна





Про це повідомив керівник Об'єднання родичів політв'язнів Кремля Ігор Котелянець із посиланням на міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук.



Правозахисник пояснив, що бранці Кремля, які не перебували у списку СБУ, не отримували матеріальної допомоги від держави у 100 тисяч гривень.



Він зазначив, що Об'єднання родичів політв'язнів Кремля більше року виступало проти такого бар'єру для них і адвокат Катерина Левченко вигравала суди проти держави, внаслідок чого уряд нарешті змінив своє рішення щодо допомоги бранцям Кремля.



Як приклад таких громадян Котелянець навів українського політв'язня Олександра Шумкова. Той звернувся до Мінреінтеграції для отримання одноразової допомоги, але держава йому відмовила, бо його не було у списках СБУ. Туди потрапляють лише громадяни, яких звільняють через обмін утриманими особами. Тоді як Шумков вийшов із в'язниці після закінчення терміну його незаконного ув'язнення. Кабмін скасував норму в ухвалі, згідно з якою допомогу від держави після звільнення могли отримувати лише політв'язні, які були у списку СБУ Про це повідомив керівник Об'єднання родичів політв'язнів Кремля Ігор Котелянець із посиланням на міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук.Правозахисник пояснив, що бранці Кремля, які не перебували у списку СБУ, не отримували матеріальної допомоги від держави у 100 тисяч гривень.Він зазначив, що Об'єднання родичів політв'язнів Кремля більше року виступало проти такого бар'єру для них і адвокат Катерина Левченко вигравала суди проти держави, внаслідок чого уряд нарешті змінив своє рішення щодо допомоги бранцям Кремля.Як приклад таких громадян Котелянець навів українського політв'язня Олександра Шумкова. Той звернувся до Мінреінтеграції для отримання одноразової допомоги, але держава йому відмовила, бо його не було у списках СБУ. Туди потрапляють лише громадяни, яких звільняють через обмін утриманими особами. Тоді як Шумков вийшов із в'язниці після закінчення терміну його незаконного ув'язнення.

"З того часу почалися наші вмовляння міністра та заступника міністра ініціювати зміни до постанови Кабміну про допомогу політв'язням", - написав Котелянець.

Надалі Об'єднання родичів політв'язнів Кремля супроводжувало справу Шумкова у суді та виграло її.



Ми ініціювали проведення громадської експертизи роботи Мінреінтеграції. За результатами аналітичної роботи ми сформулювали вимоги до міністерства щодо усунення знайдених нами порушень”, – пояснив правозахисник та додав, що в результаті відомство ухвалило наказ про скасування норми за списками СБУ.



Нагадаємо, за даними Мінреінтеграції, станом на 1 жовтня 2021 року 321 особу, звільнену з російського полону в період 2014-2019 років, міжвідомча комісія визнала позбавленими волі внаслідок збройної агресії проти України. Станом на жовтень цього року Мінреінтеграції виплатила одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень 255 громадянам.



За даними українських правозахисних організацій, всього у в'язницях Росії та тимчасово окупованого Криму незаконно утримують щонайменше 127 осіб.