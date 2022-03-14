Уряд США заборонив ввезення собак з 113 країн, включаючи Україну

07:07 15 червня Київ, Україна

Як повідомила пресслужба федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань США (ЦКПЗ), з учорашнього дня запроваджено заборону на ввезення собак будь-якої породи на територію США. Така заборона стосується 113 країн світу, включно з Україною і викликана загрозою поширення сказу.

Відзначається, що такий запобіжний засіб є тимчасовим, але він необхідний для забезпечення здоров'я і безпеки собак, які ввозяться на територію США, а також для захисту здоров'я населення від повторного потрапляння вірусу сказу собак в Штати.

За даними ЦКПЗ, 6% всіх собак, які ввозяться на територію США, прибувають з країн з високим ризиком зараження сказом, серед яких, зокрема, Росія, Білорусь, Україна, Китай, Саудівська Аравія, Кенія, В'єтнам, Перу, Лівія, Туреччина, Бразилія, Індія та інші.

У відомстві визнають, що США викорінили вірус собачого сказу в 2007 році, проте побоюються, що ввезення навіть однієї інфікованої собаки може призвести до передачі смертельного захворювання людям, а також домашнім і диким тваринам.

Як повідомлялося, в Каховці Херсонської області поліціянт застрелив одну з двох собак бійцівської породи, які напали на дітей.