Уряд зняв обмеження на перетин кордону людей з інвалідністю та супроводжуючих

Уряд вніс чергові зміни до правил перетину державного кордону під час військового чи надзвичайного стану. Зокрема, нові правила стосуються людей з інвалідністю, а також супроводжуючих.
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.
Так, уряд зняв обмеження щодо кількості виїздів за кордон для осіб з інвалідністю та осіб, які їх супроводжували.
Крім того, Кабмін збільшив до семи днів термін для звернення супровідників до закордонної дипломатичної установи України у державі перебування, щоб людей з інвалідністю взяли на консульський облік.
Відомо, що перетин державного кордону дозволено:
Крім того, Кабмін збільшив до семи днів термін для звернення супровідників до закордонної дипломатичної установи України у державі перебування, щоб людей з інвалідністю взяли на консульський облік.
Відомо, що перетин державного кордону дозволено:
- людині з інвалідністю І або ІІ групи – у супроводі одного або обох батьків, на утриманні яких перебуває така людина; чоловік/дружина, повнолітніх сина/дочки, їхні чоловік/дружина (за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки та інвалідність);
- людині з інвалідністю І або ІІ групи або іншій людині, яка потребує постійного догляду, – у супроводі постійного спостерігача;
- людині з інвалідністю, яку суд визнав недієздатною, – у супроводі опікуна; якщо опікуна не призначили, то у супроводі одного з повнолітніх членів сім'ї;
- людям з інвалідністю або іншим людям, які потребують постійного догляду, проживають в установах та отримують соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду.
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