Уряд зняв обмеження на перетин кордону людей з інвалідністю та супроводжуючих

12:21 12 вересня Київ, Україна

Уряд вніс чергові зміни до правил перетину державного кордону під час військового чи надзвичайного стану. Зокрема, нові правила стосуються людей з інвалідністю, а також супроводжуючих.



Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Так, уряд зняв обмеження щодо кількості виїздів за кордон для осіб з інвалідністю та осіб, які їх супроводжували.



Крім того, Кабмін збільшив до семи днів термін для звернення супровідників до закордонної дипломатичної установи України у державі перебування, щоб людей з інвалідністю взяли на консульський облік.



Відомо, що перетин державного кордону дозволено: