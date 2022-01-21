Уряд привітав розвідників з професійним святом

17:49 07 вересень Київ, Україна

Військова розвідка України знаходиться на важливому етапі розвитку. Завдяки складній роботі розвідників, кожен день зміцнюється система нацбезпеки, сказав глава держави.



Про це повідомляє пресслужба ОПУ.



Відзначається, що під час виступу на урочистостях з нагоди Дня воєнної розвідки України глава держави зазначив, що Головне управління розвідки Міністерства оборони істотно посилило можливості агентурної розвідки, інформаційно-аналітичну діяльність, потенціал радіоелектронної, повітряної та космічної розвідки.



В урочистих заходах також взяли участь: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, його заступник Роман Машовець, глава Верховної Ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов, його перший заступник Руслан Демченко, міністр оборони України Андрій Таран, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Корнійчук, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Вказується, що президент разом з прем'єр-міністром, головою Верховної Ради та іншими учасниками заходів також вшанували пам'ять воїнів-розвідників, які загинули, захищаючи суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.



"Сьомий рік ми ведемо протистояння з ворогом, дії якого складно прогнозувати. Саме тому така важлива добута вами інформація. Своєчасна і, головне, - правдива. Від неї залежить не тільки прийняття важливих політичних рішень, а й життєдіяльність всього державного механізму. Без вас наше держава, кажу відверто, є сліпою, глухою та майже безсилою", - зазначив глава держави.



Президент підкреслив, що своєю працею військова розвідка створює позитивний імідж України та ЗСУ, протидіє російській пропаганді та доносить до іноземних дипломатичних кіл та засобів масової інформації правду про події, які відбуваються в нашій державі.



Вітаючи розвідників з професійним святом, глава держави подякував їм за роботу, яку вони виконують з честю заради України.



"Тільки спільними зусиллями ми зможемо зупинити важку та небезпечну для нашої країни війну та забезпечити відновлення територіальної цілісності України. В цей урочистий день я бажаю всьому особовому складу, ветеранам військової розвідки та вашим родинам міцного здоров'я, миру, любові, незламної віри в нашу перемогу та світле майбутнє України" , - зазначив президент.