Уряд планує оновлення будівель ВНЗ

09:45 31 січень Київ, Україна

40% усієї енергії необхідні для забезпечення житлових та бюджетних будівель. Така ж кількість потрібна і для промисловості. Отже, такі значні обсяги обтяжливі для держави і населення загалом.



Проте низка ВНЗ України матимуть шанс відновитися завдяки фінансуванню на термомодернізацію, передбачену проєктом «Вища освіта України».



Один із напрямків зазначеного проєкту – покращення енергоефективності будівель та подальше зменшення експлуатаційних витрат.



Загалом для реалізації плану передбачено 160 мільйонів євро, з яких 120 мільйонів – видасть ЄІБ (Європейський інвестиційний банк), а решту нададуть Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) та Фонд східноєвропейського партнерства з енергоефективності та навколишнього середовища (фонд E5P).



Відомо, що ця програма орієнтована насамперед на теплоізоляцію будівель та модернізацію систем опалення, будуть встановлені сучасні вентиляційні системи, індивідуальні теплові підстанції, світлодіодні світильники, а також планується впровадження системи енергоменеджменту.



Крім цього, у ВНЗ хочуть покращити умови за допомогою модернізації функціональності будівель, комфорту, забезпечити стійкий ефект після впровадження енергоефективності.



Наразі уряд має намір забезпечити відповідними нормами шість ВНЗ, серед яких 86 будівель. На це поки що ЄІБ виділив 49 мільйонів євро. На цей момент ведеться підготовка до робіт та складання документації, зокрема, щодо майбутніх тендерів для вибору підрядників.



Наступний етап передбачає реконструкцію ще восьми ВНЗ та їхніх 64 будівель.



«Комплексна термомодернізація будівель є необхідною для системи освіти в Україні. Через значне зростання цін на енергоносії заклади змушені витрачати на комунальні платежі кошти, які можна було б використати на основну діяльність у разі зниження енергоспоживання», — пояснив заступник міністра освіти та науки.



За своєю суттю, як заявляють у міністерстві, цей проєкт має стати першим в історії з такою масштабною комплексною термомодернізацією будівель. Якщо говорити про економію в майбутньому, то очікується, що це становитиме близько 3,5 мільйона євро щороку. Більше того, при зростанні цін на газ економія тільки зростатиме, а рахунки університети за меншими тарифами почнуть отримувати вже відразу після термомодернізації.