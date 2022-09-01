Уряд призначив Уповноваженого у справах ЄСПЛ

12:10 01 вересня Київ, Україна

Кабінет Міністрів України призначив новою Уповноваженою у справах Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) Маргариту Сокоренко.



Про це повідомляє Міністерство юстиції України.



До цього вона була заступницею директора департаменту – начальника Управління представництва держави у міждержавних справах у Секретаріаті Уповноваженого у справах ЄСПЛ.



Попередню Уповноважену у справах ЄСПЛ звільнили майже рік тому.



Нагадаємо, що відсьогодні Європейський суд з прав людини в окремих аспектах роботи повертається у звичайний порядок зі скаргами щодо України. З 1 вересня в ЄСПЛ пообіцяли відновити листування із заявниками, "наскільки це можливо". Загальну інформацію заявники зможуть знайти на сайті суду.



Крім того, відновлять розгляд справ, а для справ, що вже знаходяться на розгляді, встановлять нові часові обмеження, враховуючи, наскільки це можливо, можливості сторін для ефективного реагування.