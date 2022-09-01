Уряд призначив Уповноваженого у справах ЄСПЛ

Кабінет Міністрів України призначив новою Уповноваженою у справах Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) Маргариту Сокоренко.
Про це повідомляє Міністерство юстиції України.
До цього вона була заступницею директора департаменту – начальника Управління представництва держави у міждержавних справах у Секретаріаті Уповноваженого у справах ЄСПЛ.
Попередню Уповноважену у справах ЄСПЛ звільнили майже рік тому.
Нагадаємо, що відсьогодні Європейський суд з прав людини в окремих аспектах роботи повертається у звичайний порядок зі скаргами щодо України. З 1 вересня в ЄСПЛ пообіцяли відновити листування із заявниками, "наскільки це можливо". Загальну інформацію заявники зможуть знайти на сайті суду.
Крім того, відновлять розгляд справ, а для справ, що вже знаходяться на розгляді, встановлять нові часові обмеження, враховуючи, наскільки це можливо, можливості сторін для ефективного реагування.
Про це повідомляє Міністерство юстиції України.
До цього вона була заступницею директора департаменту – начальника Управління представництва держави у міждержавних справах у Секретаріаті Уповноваженого у справах ЄСПЛ.
Попередню Уповноважену у справах ЄСПЛ звільнили майже рік тому.
Нагадаємо, що відсьогодні Європейський суд з прав людини в окремих аспектах роботи повертається у звичайний порядок зі скаргами щодо України. З 1 вересня в ЄСПЛ пообіцяли відновити листування із заявниками, "наскільки це можливо". Загальну інформацію заявники зможуть знайти на сайті суду.
Крім того, відновлять розгляд справ, а для справ, що вже знаходяться на розгляді, встановлять нові часові обмеження, враховуючи, наскільки це можливо, можливості сторін для ефективного реагування.
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