Уряд може дозволити чоловікам із "бронею" від призову виїжджати за кордон

14:24 27 грудня Київ, Україна

Влада готує зміни до законодавства про бронювання співробітників від призову, які передбачатимуть дозвіл на виїзд за кордон під час воєнного стану.



Про це розповіла міністр економіки Юлія Свириденко в інтерв'ю Forbes.

"З урахуванням проєкту нової постанови про бронювання окрема процедура "відрядження" втратила сенс, тому що заброньовані особи зможуть безперешкодно перетинати кордон за наявності необхідних документів", - пояснила Свириденко.

Міністр зазначила, що новий проєкт із бронювання вже перебуває на погодженні у Кабміні. Водночас фінальне рішення залишатиметься за Міноборони та Генштабом, наголосила Свириденко.

"Не може бути іншої позиції, тому що в країні продовжується війна. У нас не стоїть завдання дозволити виїжджати всім, наше завдання – допомогти бізнесу, що працює, виїхати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках і т.д.", — пояснила вона.

Під нові критерії бронювання підпадають співробітники, які працюють у державному секторі, підприємства, що виконують мобілізаційні завдання, виробляють продукцію для ЗСУ та мають критично важливе значення для економіки.