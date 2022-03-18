Уряд змінив правила введення зон карантину

17:28 16 червня Київ, Україна

Кабінет Міністрів України змінив правила введення карантинних зон, тепер "зелена" і "жовта" зони будуть вводитися відразу на всій території країни.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.



Відзначається, що "помаранчева" і "червона" зони, як і раніше, будуть вводитися в окремих областях, в залежності від епідемічної ситуації там.



В "жовтій" зоні вся територія країни може опинитися, якщо протягом трьох днів поспіль на всій території буде фіксуватися одна з ознак:

кількість виявлених нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів - більш ніж 75;

коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 (методом ПЛР і експрес-тесту на визначення антигену) - понад 4 відсотки;

кількість тестувань методом ПЛР і експрес-тесту на визначення антигену протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення - менше 300;

наявність підстав для встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.