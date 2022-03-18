Уряд змінив правила введення зон карантину

Кабінет Міністрів України змінив правила введення карантинних зон, тепер "зелена" і "жовта" зони будуть вводитися відразу на всій території країни.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Відзначається, що "помаранчева" і "червона" зони, як і раніше, будуть вводитися в окремих областях, в залежності від епідемічної ситуації там.
В "жовтій" зоні вся територія країни може опинитися, якщо протягом трьох днів поспіль на всій території буде фіксуватися одна з ознак:
- кількість виявлених нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів - більш ніж 75;
- коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 (методом ПЛР і експрес-тесту на визначення антигену) - понад 4 відсотки;
- кількість тестувань методом ПЛР і експрес-тесту на визначення антигену протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення - менше 300;
- наявність підстав для встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.
"Жовтий" рівень епідемічної безпеки буде вводити держкомісія з ТЕБ та НС за ініціативою міністра охорони здоров'я.
У разі введення "жовтого" рівня на всій території країни будуть вводитися такі обмеження, як обов'язковий масковий режим і соціальна дистанція; проведення масових заходів за участю понад 1 людини на 4 кв. метри площі будівлі або території; заповненість кінозалів і залів інших установ культури більше 50% місць, заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 людина на 10 кв. метрів.
Якщо ситуація нормалізується і буде зберігатися протягом 7 днів поспіль, то країна повернеться в "зелену" зону.
Як повідомлялося раніше, Кабмін продовжив карантин до осені і послабив обмеження.
У разі введення "жовтого" рівня на всій території країни будуть вводитися такі обмеження, як обов'язковий масковий режим і соціальна дистанція; проведення масових заходів за участю понад 1 людини на 4 кв. метри площі будівлі або території; заповненість кінозалів і залів інших установ культури більше 50% місць, заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 людина на 10 кв. метрів.
Якщо ситуація нормалізується і буде зберігатися протягом 7 днів поспіль, то країна повернеться в "зелену" зону.
Як повідомлялося раніше, Кабмін продовжив карантин до осені і послабив обмеження.
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