Правила работы салонов красоты во время карантина

Так, у відомстві нагадали, що салони краси в умовах карантину повинні приймати відвідувачів лише за попереднім записом з інтервалом не менше 15 хвилин. Відвідувачі повинні чекати своєї черги на вулиці, при цьому на одну людину повинно відводитися як мінімум 5 квадратних метрів. Всі відвідувачі повинні мати засоби індивідуального захисту.
Працівники салонів краси повинні перед початком роботи проходити вимірювання температури і бути в засобах індивідуального захисту. Персоналу дозволяється використовувати тільки респіратори без клапана видиху.
Крім того, біля входу в салони краси повинна бути розмітка для клієнтів для дотримання відстані в 1,5 метра. Між місцями надання послуг також повинна бути дистанція не менше 1,5 метра. Установи повинні забезпечити дезінфекцію після кожного клієнта і централізований збір використаних засобів індивідуального захисту. Під час карантину в салонах краси забороняється наявність рекламної продукції, журналів і різних іграшок.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КМДА оприлюднила вимоги для відновлення роботи перукарень та салонів краси в Києві після ослаблення карантину. Серед вимог - попередній запис, дистанція між клієнтами і наявність засобів індивідуального захисту.
Як відомо, перший етап ослаблення карантинних обмежень в Україні почався 11 травня. Зокрема, уряд дозволив відвідувати парки, сквери, прибережні зони та дитячі майданчики, а також відновити роботу перукарень, салонів краси і закладів громадського харчування.
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