Правила отримання автономерів можуть змінитися - деталі

Міністерство внутрішніх справ хоче ввести новий порядок оформлення автономерів, якщо ВР його затвердить, у автолюбителів з'являться нові складності та переваги.
Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров розповів, що пропонується видавати в сервісному центрі МВС тільки свідоцтво про реєстрацію авто.
Номери на автомобіль власнику доведеться замовляти окремо на одному з підприємств, які отримають право на виготовлення номерних знаків.
Серед переваги нововведення - автомобілісти зможуть вибирати собі будь-які вільні комбінації цифр, а не тільки ті, які є в наявності в сервісному центрі МВС.
Крім того, чинна система замовлення автономерів економічно невигідна. До того ж новий порядок допоможе залучити малий і середній бізнес.
Для допомоги автомобілістам в Україні запустили новий сервіс, за допомогою якого в режимі онлайн можна перевірити водійські права і відкриті категорії при найманні співробітників на роботу або при здаванні транспортного засобу в оренду.
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