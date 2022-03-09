Правила отримання автономерів можуть змінитися - деталі

18:23 13 жовтень Київ, Україна

Міністерство внутрішніх справ хоче ввести новий порядок оформлення автономерів, якщо ВР його затвердить, у автолюбителів з'являться нові складності та переваги.



Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров розповів, що пропонується видавати в сервісному центрі МВС тільки свідоцтво про реєстрацію авто.



Номери на автомобіль власнику доведеться замовляти окремо на одному з підприємств, які отримають право на виготовлення номерних знаків.



Серед переваги нововведення - автомобілісти зможуть вибирати собі будь-які вільні комбінації цифр, а не тільки ті, які є в наявності в сервісному центрі МВС.



Крім того, чинна система замовлення автономерів економічно невигідна. До того ж новий порядок допоможе залучити малий і середній бізнес.



Для допомоги автомобілістам в Україні запустили новий сервіс, за допомогою якого в режимі онлайн можна перевірити водійські права і відкриті категорії при найманні співробітників на роботу або при здаванні транспортного засобу в оренду.



