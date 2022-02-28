Правила дитячої безпеки в Інтернеті - поради кіберполіції

20:11 01 червень Київ, Україна

Кожен користувач Інтернету, незалежно від віку, так само як і в реальному житті ризикує постраждати від злочину, проте діти більш схильні до ризиків. До Дня захисту дітей кіберполіція нагадала про правила дитячої безпеки в Інтернеті.



Про це повідомляє Нацполіція.

"До Міжнародного дня захисту дітей кіберполіція нагадує про основні правила кібергігієни і дає поради батькам, як убезпечити своїх чад від дій кіберзлочинців. Інтернет - це неосяжний простір для роботи, навчання і розваг людей будь-якого віку. Однак ризик постраждати від злочину в мережі не менше, ніж в реальному житті", - йдеться в повідомленні.

Дітям завжди слід пам'ятати: інформацію, яка потрапила в Інтернет, дуже складно, а часом і взагалі неможливо видалити, відзначили в поліції.

"Тому перш ніж опублікувати повідомлення в соціальній мережі, коментар на форумі або залишити повідомлення на сайті, варто скористатися "правилом білборда" - уявити, що ця інформація знаходиться на великому білборді біля школи, і подумати, чи комфортно буде, що її всі побачать" , - радять кіберполіціянти.

Особисті дані потрібно зберігати в секреті. Особливо це стосується адреси, номера мобільного телефону, банківських даних батьків. До нових знайомств в Інтернеті слід ставитися обережно, адже зловмисники можуть видавати себе за привітних однолітків і втиратися в довіру, переслідуючи власні інтереси.



Батькам не варто забороняти дітям заводити власні акаунти в соцмережах. Замість цього необхідно сформувати тактику поведінки у віртуальному просторі.

"Навчайте дітей не повідомляти стороннім особисті дані, не пересилати в месенджерах фото документів, а в разі, якщо хтось запитує у них таку інформацію, навчіть повідомляти про це вам. Пояснюйте дітям про небезпеку створення інтимних фотографій. Розкажіть про шахраїв в Інтернеті. Варто навчити дітей розумно ставитися до повідомлень про допомогу - фінансову або фізичну", - відзначають в Нацполіції.

Також в поліції радять навчити дітей не переходити за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий, шахрайський сайт або вірус.



Правоохоронці Київської області напередодні Дня захисту дітей прийняли до лав поліції дворічного хлопчика, якого врятували більше місяця назад.



У відомстві нагадали, що більше місяця тому хлопчик загубився і всю ніч бродив по лісах і полях поблизу свого села. До його пошуків було залучено всі сили і засоби поліції Київщини, спецпризначенці, нацгвардійці.