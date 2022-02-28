Правила дитячої безпеки в Інтернеті - поради кіберполіції

Кожен користувач Інтернету, незалежно від віку, так само як і в реальному житті ризикує постраждати від злочину, проте діти більш схильні до ризиків. До Дня захисту дітей кіберполіція нагадала про правила дитячої безпеки в Інтернеті.
Про це повідомляє Нацполіція.
Дітям завжди слід пам'ятати: інформацію, яка потрапила в Інтернет, дуже складно, а часом і взагалі неможливо видалити, відзначили в поліції.
Особисті дані потрібно зберігати в секреті. Особливо це стосується адреси, номера мобільного телефону, банківських даних батьків. До нових знайомств в Інтернеті слід ставитися обережно, адже зловмисники можуть видавати себе за привітних однолітків і втиратися в довіру, переслідуючи власні інтереси.
Батькам не варто забороняти дітям заводити власні акаунти в соцмережах. Замість цього необхідно сформувати тактику поведінки у віртуальному просторі.
Також в поліції радять навчити дітей не переходити за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий, шахрайський сайт або вірус.
Правоохоронці Київської області напередодні Дня захисту дітей прийняли до лав поліції дворічного хлопчика, якого врятували більше місяця назад.
У відомстві нагадали, що більше місяця тому хлопчик загубився і всю ніч бродив по лісах і полях поблизу свого села. До його пошуків було залучено всі сили і засоби поліції Київщини, спецпризначенці, нацгвардійці.
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