Правила безпечного користування соцмережами - поради кіберполіції

14:53 30 червня Київ, Україна

У Всесвітній день соцмереж, який щорічно відзначають 30 червня, в кіберполіції розповіли, які існують схеми шахрайства і як не стати їхньою жертвою.

Про це в Фейсбуці повідомила Національна поліція.