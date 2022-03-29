Правила безпечного користування соцмережами - поради кіберполіції

У Всесвітній день соцмереж, який щорічно відзначають 30 червня, в кіберполіції розповіли, які існують схеми шахрайства і як не стати їхньою жертвою.
Про це в Фейсбуці повідомила Національна поліція.
Як говориться в повідомленні, "крім безлічі можливостей і переваг, існує низка загроз, пов'язаних з використанням соцмереж. Зокрема, найчастіше зловмисники діють за схемою "друг просить в борг". У такому випадку, зламавши акаунт користувача, шахраї розсилають прохання про позику, поповнення мобільного рахунку. Іноді розміщують інформацію про фейкові збори грошей на лікування. Якщо друзі просять гроші через соцмережу, варто зателефонувати і перевірити інформацію".
Також поширеним є продаж неіснуючих товарів в соцмережах. Як правило, відзначили в кіберполіції, в таких випадках аферисти вимагають передоплату за товар, проте після отримання грошей блокують покупців.
Хакери в соцмережах можуть поширювати фішингові посилання, зокрема, для збору інформації про банківські картки та подальшого привласнення грошей, а також отримання авторизаційних даних акаунтів.
Для безпечного використання соцмереж кіберполіція радить:
- не нехтувати двофакторною аутентифікацією - це найкращий захист для інтернет-акаунтів;
- використовувати складний пароль, різний для кожної соцмережі;
- не заходити в акаунти з чужих пристроїв;
- ніколи не пересилати приватні фото або фотокопії документів: в разі злому ці дані опиняться у зловмисників;
- не переходити за сумнівними посиланнями;
- не поширювати протиправний контент;
- для онлайн-шопінгу використовувати перевірені ресурси і віддавати перевагу накладеному платежу.
Також варто пам'ятати, що представники соцмережі ніколи не писатимуть в особисті повідомлення, а тільки на пошту, вказану при реєстрації.
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