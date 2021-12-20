Пожежі на Луганщині кваліфікують як НС

08:02 09 липень Київ, Україна

Реальної загрози подальшого поширення вогню експерти не бачать

Лісові пожежі в Луганській області визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня. Відповідне рішення затвердила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



Про це повідомили в прес-службі Луганської обласної державної адміністрації.



За словами очільника області Сергія Гайдая, трагедія має потенціал отримати статус НС державного рівня.



"Пожежа на території Сєверодонецького і Новоайдарського лісомисливських господарств попередньо класифікований як надзвичайна ситуація регіонального рівня природного характеру з погрозою поширення і придбання ознак надзвичайної ситуації державного рівня", - заявив глава ОДА.

Втім, керівник регіональної ГСЧС Михайло Пшик запевнив, що реальної загрози поширення пожежі експерти не бачать. За його словами, охорона лісу постійно обходить територію і контролює ситуацію.

Нагадаємо! Позавчора в Луганській області спалахнув ліс. Висока температура повітря і сильні вітри сприяли швидкому переміщенню вогню.

В результаті були знищені десятки будинків, є загиблі і постраждалі.

Поліція розглядає три версії виникнення пожежі в Луганській області.