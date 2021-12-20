Пожежі на Луганщині кваліфікують як НС

Реальної загрози подальшого поширення вогню експерти не бачать
Лісові пожежі в Луганській області визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня. Відповідне рішення затвердила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Про це повідомили в прес-службі Луганської обласної державної адміністрації.
За словами очільника області Сергія Гайдая, трагедія має потенціал отримати статус НС державного рівня.
Про це повідомили в прес-службі Луганської обласної державної адміністрації.
За словами очільника області Сергія Гайдая, трагедія має потенціал отримати статус НС державного рівня.
Втім, керівник регіональної ГСЧС Михайло Пшик запевнив, що реальної загрози поширення пожежі експерти не бачать. За його словами, охорона лісу постійно обходить територію і контролює ситуацію.
Нагадаємо! Позавчора в Луганській області спалахнув ліс. Висока температура повітря і сильні вітри сприяли швидкому переміщенню вогню.
В результаті були знищені десятки будинків, є загиблі і постраждалі.
Поліція розглядає три версії виникнення пожежі в Луганській області.
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