Пожежі на Луганщині кваліфікують як НС

08:02 09 липень Київ, Україна

Реальної загрози подальшого поширення вогню експерти не бачать
 
Лісові пожежі в Луганській області визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня. Відповідне рішення затвердила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили в прес-службі Луганської обласної державної адміністрації.

За словами очільника області Сергія Гайдая, трагедія має потенціал отримати статус НС державного рівня.

"Пожежа на території Сєверодонецького і Новоайдарського лісомисливських господарств попередньо класифікований як надзвичайна ситуація регіонального рівня природного характеру з погрозою поширення і придбання ознак надзвичайної ситуації державного рівня", - заявив глава ОДА.
Втім, керівник регіональної ГСЧС Михайло Пшик запевнив, що реальної загрози поширення пожежі експерти не бачать. За його словами, охорона лісу постійно обходить територію і контролює ситуацію.
 
Нагадаємо! Позавчора в Луганській області спалахнув ліс. Висока температура повітря і сильні вітри сприяли швидкому переміщенню вогню.
 
В результаті були знищені десятки будинків, є загиблі і постраждалі.
 
Поліція розглядає три версії виникнення пожежі в Луганській області.
"Висунуто три версії. Серед основних причин загоряння - погодні умови, необережне поводження з вогнем та навмисний підпал ", - заявив представник поліції.