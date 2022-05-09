Крокодила, що з'явився на Арабатці, дістали з озера вже мертвим

15:57 05 серпня Київ, Україна

Виявленого 4 серпня в одному з штучно утворених озер крокодила сьогодні витягли мертвим.



Про це повідомив заступник начальника відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Віталій Байдаров.



"Так, це правда. Надійшла інформація від місцевих органів влади про те, що двоє відпочивальників повідомили, що вони бачили крокодила в водоймі, яка утворилася на місці колишнього піщаного кар'єру", - розповів Байдаров.



За його словами, місце, де бачили крокодила, - озеро, заросле очеретом. Як зазначив Байдаров, свідки розповіли, що коли вони помітили крокодила, той їв качку.



Вчора правоохоронці оглянули озеро і виявили, що з води стирчить морда крокодила. Довжина тварини - близько півтора метра. На цей момент територію охороняють шість поліціянтів. Місцева влада і правоохоронці вирішують, яким чином діяти далі, як зловити тварину. Також поки ніхто не заявив про те, що у нього зник крокодил, додав Байдаров.

Сьогодні рептилію вдалося витягти з озера - в oпepaції брала участь місцева поліція і співробітники комунальної аварійно-рятувальної служби.



Крокодил виявився не півтора метра завдовжки, як це спочатку визначили на око, а майже два метри - рептилія такого розміру може завдати шкоди людині.