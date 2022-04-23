З'явився чат-бот для контролю закупівель ліків медустановами

18:46 25 листопада Київ, Україна

Для протидії корупції в медичних установах, громадська організація "Антикорупційний штаб" запустила чат-бот з кумедною назвою "Медсестра Іванка".

За запевненням представників організації, з його допомогою можна швидко перевірити, які медичні засоби закупила та чи інша лікарня Україні.



Завдяки чат-боту є можливість:

підписатися на будь-який медичний заклад і отримувати оновлення по його закупівлям;

залишати скарги або повідомлення про корупцію в медустановах;

дізнаватися статистику захворюваності в будь-якому куточку України;

дізнаватися про товари, які закуповують лікарні України, і їхні ціни.

В організації зазначили, що бот оновлюється в режимі реального часу і є повністю безкоштовним.