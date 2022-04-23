З'явився чат-бот для контролю закупівель ліків медустановами

Для протидії корупції в медичних установах, громадська організація "Антикорупційний штаб" запустила чат-бот з кумедною назвою "Медсестра Іванка".
За запевненням представників організації, з його допомогою можна швидко перевірити, які медичні засоби закупила та чи інша лікарня Україні.
Завдяки чат-боту є можливість:
Завдяки чат-боту є можливість:
- підписатися на будь-який медичний заклад і отримувати оновлення по його закупівлям;
- залишати скарги або повідомлення про корупцію в медустановах;
- дізнаватися статистику захворюваності в будь-якому куточку України;
- дізнаватися про товари, які закуповують лікарні України, і їхні ціни.
В організації зазначили, що бот оновлюється в режимі реального часу і є повністю безкоштовним.
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