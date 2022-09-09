Підвищення мінімальної заробітної плати на 2023 рік не заплановано

У наступному році уряд не планує збільшувати мінімальну заробітну плату: мінімальна заробітна плата у 2023 році буде на рівні грудня 2022 року. Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
В умовах військового стану пріоритетом державного бюджету наступного року стане сектор безпеки та оборони, а також забезпечення всіх соціальних зобов'язань держави, повідомляють у Мінфіні.
За словами заступника міністра Романа Єрмоличева, наступного року витрати на пенсійне та соціальне забезпечення не зменшуються, а деякі будуть збільшені.
Заступник міністра зазначив, що медицина також залишається пріоритетом фінансування на наступний рік, і зараз продовжуються обговорення з Національною службою здоров'я та МОЗ щодо залишків коштів, що знаходяться на рахунках постачальників медичних послуг. Планується коригування програми медгарантій, але основні медичні послуги фінансово забезпечені.
Крім того, під час обговорення основних аспектів проєкту держбюджету на 2023 рік було порушено питання фінансування видатків на культуру та мистецтво, збільшення фінансування вугільної промисловості, виплати заробітних плат у сфері охорони здоров'я.
Нагадаємо, згідно з опитуванням, третина українців втратили роботу через війну.
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