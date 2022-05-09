Вразила самого Пікассо: Google присвятив дудл знаменитій українській художниці

17:08 07 грудня Київ, Україна

Сьогодні, 7 грудня, рівно 120 років тому народилася знаменита українська художниця Катерина Білокур, на честь цього пошукова система Google випустила дудл

Роботи Білокур свого часу вразили навіть одного з найвеличніших художників XX століття Пабло Пікассо.

Також на тематичному зображенні можна побачити саму Катерину Білокур - художниця з пензликом і фарбами стоїть біля мольберта.

Катерина Білокур - віртуоз-самоучка, що отримала міжнародну популярність своїми деталізованими і яскравими картинами. У них вона присвячує особливу увагу квітам. Завдяки мужній відданості ремеслу, українська художниця подолала великі труднощі і отримала визнання у всьому світі.