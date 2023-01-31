Споживання електрики через погоду зростає, в енергосистемі дефіцит

12:13 31 січня Київ, Україна

Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати через похолодання. У енергосистемі зберігається значний дефіцит. Також кілька блоків теплових електростанцій виведено в ремонт із технологічних причин.



Про це вранці 31 січня повідомляє НЕК Укренерго. Через російські атаки виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

"До всіх обленерго доведено ліміти споживання, що діють протягом доби. Нагадуємо, кожен обленерго (перелік тут) у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту", - додали у НЕК.

На ранок 31 січня перевищення лімітів не зафіксоване, аварійні відключення не застосовують.