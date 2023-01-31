Споживання електрики через погоду зростає, в енергосистемі дефіцит

Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати через похолодання. У енергосистемі зберігається значний дефіцит. Також кілька блоків теплових електростанцій виведено в ремонт із технологічних причин.
Про це вранці 31 січня повідомляє НЕК Укренерго. Через російські атаки виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.
Про це вранці 31 січня повідомляє НЕК Укренерго. Через російські атаки виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.
На ранок 31 січня перевищення лімітів не зафіксоване, аварійні відключення не застосовують.
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