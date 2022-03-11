Втрачений паспорт у результаті війни замінить нова послуга у "Дії"

У додатку "Дія" з'явилася нова послуга - "єДокумент" - це цифрове посвідчення на період воєнного часу у разі втрати документів.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на сайті Кабміну.
Щоб "єДокумент" з'явився в "Дії", необхідно оновити програму.
"єДокумент" міститиме всю необхідну інформацію та QR-код для підтвердження особи. Це допоможе українцям, які в результаті війни втратили документи, засвідчувати за потреби свою особу.
Нагадаємо, як анонсували в уряді, новий документ буде дуже гнучкий: міститиме паспортні дані, ІПН, а також по можливості фото. Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блок-постах.
Щоб "єДокумент" з'явився в "Дії", необхідно оновити програму.
"єДокумент" міститиме всю необхідну інформацію та QR-код для підтвердження особи. Це допоможе українцям, які в результаті війни втратили документи, засвідчувати за потреби свою особу.
Нагадаємо, як анонсували в уряді, новий документ буде дуже гнучкий: міститиме паспортні дані, ІПН, а також по можливості фото. Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блок-постах.
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