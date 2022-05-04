Втрати серед цивільних осіб наближаються до 3200 осіб - ООН

09:06 03 травня Київ, Україна

З 24 лютого 2022 року, коли росія вторглася в Україну, до опівночі 1 травня 2022 року зафіксовано 6469 випадків загибелі або поранення цивільних осіб: 3153 загиблих і 3316 поранених.

З 3153 загиблих: 1115 чоловіків, 722 жінки, 71 дівчинка та 83 хлопчики, а також 72 дитини та 1090 дорослих, стать яких поки не вдалося встановити

З 3316 поранених: 395 чоловіків, 324 жінки, 69 дівчаток та 80 хлопчиків, а також 170 дітей та 2278 дорослих, стать яких поки не вдалося встановити

Причиною більшості випадків загибелі або поранень мирних жителів стало застосування вибухових пристроїв з великою зоною ураження, у тому числі обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.