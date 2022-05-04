Втрати серед цивільних осіб наближаються до 3200 осіб - ООН

З 24 лютого 2022 року, коли росія вторглася в Україну, до опівночі 1 травня 2022 року зафіксовано 6469 випадків загибелі або поранення цивільних осіб: 3153 загиблих і 3316 поранених.
- З 3153 загиблих: 1115 чоловіків, 722 жінки, 71 дівчинка та 83 хлопчики, а також 72 дитини та 1090 дорослих, стать яких поки не вдалося встановити
- З 3316 поранених: 395 чоловіків, 324 жінки, 69 дівчаток та 80 хлопчиків, а також 170 дітей та 2278 дорослих, стать яких поки не вдалося встановити
Причиною більшості випадків загибелі або поранень мирних жителів стало застосування вибухових пристроїв з великою зоною ураження, у тому числі обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.
УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки багато повідомлень з місць, де йдуть активні бойові дії і на тимчасово окупованих територіях, як і раніше, вимагають додаткового підтвердження. Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), та Попасна (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.
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