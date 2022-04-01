Втрати російських окупантів у війні проти України: дані на 1 квітня

12:12 01 квітня Київ, Україна

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну втрати серед особового складу окупантів становили близько 17 700 осіб. Про це повідомила пресслужба Генштабу Збройних сил України у Facebook 1 квітня.

Інші втрати склали:



🔻танків ‒ 625 од.,

🔻бойових броньованих машин ‒ 1751 од.,

🔻артилерійських систем - 316 од.,

🔻РСЗВ - 96 од.,

🔻засобів ППО - 54 од.,

🔻літаків - 143 од.,

🔻вертольотів – 131 од.,

🔻автомобільної техніки - 1220 од.,

🔻кораблів/катерів - 7 од.,

🔻цистерн з ПММ - 76,

🔻БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85,

🔻спеціальної техніки – 24.

🔻пускових установок ОТРК/ТРК - 4.