Втрати російських окупантів у війні проти України: дані на 1 квітня

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну втрати серед особового складу окупантів становили близько 17 700 осіб. Про це повідомила пресслужба Генштабу Збройних сил України у Facebook 1 квітня.
Інші втрати склали:
🔻танків ‒ 625 од.,
🔻бойових броньованих машин ‒ 1751 од.,
🔻артилерійських систем - 316 од.,
🔻РСЗВ - 96 од.,
🔻засобів ППО - 54 од.,
🔻літаків - 143 од.,
🔻вертольотів – 131 од.,
🔻автомобільної техніки - 1220 од.,
🔻кораблів/катерів - 7 од.,
🔻цистерн з ПММ - 76,
🔻БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85,
🔻спеціальної техніки – 24.
🔻пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
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