Посилки з «Укрпошти» можна буде забирати без документів

У всіх відділеннях "Укрпошти" наразі можна отримати посилку без документів. Підтвердити особу можна буде за допомогою SMS-повідомлення.
Про це повідомили у компанії.
У той же час, нововведення діятиме для фізичних осіб та за умови, що відправник вказав номер телефону одержувача.
Крім того, без документів не можна буде забрати посилки з оголошеною вартістю понад 15 000 гривень або з післяплатою у розмірі понад 5000 гривень.
Якщо йдеться про міжнародне відправлення, без документа можна забрати посилку, оголошена цінність якої не перевищує 20 000 гривень.
Також на посилці повинні бути відсутні позначки «Вручити особисто» або «Судовий порядок денний».
У той же час, нововведення діятиме для фізичних осіб та за умови, що відправник вказав номер телефону одержувача.
Крім того, без документів не можна буде забрати посилки з оголошеною вартістю понад 15 000 гривень або з післяплатою у розмірі понад 5000 гривень.
Якщо йдеться про міжнародне відправлення, без документа можна забрати посилку, оголошена цінність якої не перевищує 20 000 гривень.
Також на посилці повинні бути відсутні позначки «Вручити особисто» або «Судовий порядок денний».
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