Надходження до держбюджету у листопаді на 10% перевищили заплановані - Шмигаль

09:11 05 грудень Київ, Україна

У нелегкий час пандемії та війни на сході країни Україна гостро потребує фінансової підтримки. Додамо, що чималих фінансових витрат вимагає виконання величезних планів на майбутнє. Тому втішно чути, що у 2021 році доходи Держбюджету України становили 84,3 мільярда гривень, або 104,4% від розпису звітного періоду. Такі дані навів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, лише у листопаді план надходжень до бюджету виконано на 110%, тобто отримано 122 мільярди гривень (+11,3 мільярда).

При цьому дефіцит загального фонду держбюджету за 11 місяців склав 57,4 мільярда гривень, що майже втричі менше від запланованого (175,7 мільярда).

Глава Кабміну зазначив, що цього року перевиконання доходів державного бюджету забезпечили надходження від податкової та митниці.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада схвалила збільшення видатків держбюджету-2021. Кошти планують направити на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери.