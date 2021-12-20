Посольство України в Угорщині у День Гідності запрошує долучитися до молитви за Україну

У Будапешті, 21 листопада, у церкві Св. Михаїла проведуть літургію за Україну.

Посольство України в Угорщині запрошує відвідати божественну літургію та помолитися за Україну та всіх її героїв – борців за свою незалежність, права та свободу.

Про це Посольство України повідомило на своїй сторінці у Фейсбук.

«Шановна українська громадо, діаспоро! У неділю, 21 листопада 2021 року, о 12:00, у День Гідності та Свободи, у церкві Святого Михаїла у місті Будапешт (адреса: 1056 Budapest Váci utca 47/b) відбудеться літургія-молитва за Україну та за всіх борців за її незалежність, свободу та європейське демократичне майбутнє», — про це повідомляє дипломатична сторона Посольства України в Угорщині.

Також представники Посольства додали, що будуть раді всім, хто забажає приєднатися до служіння: "Запрошуємо всіх небайдужих та охочих долучитися до спільної молитви!"

Захід буде проведено в День Гідності та Свободи – у неділю, 21 листопада, о 12:00 за адресою: 1056 Budapest Váci utca 47/b, у церкві Святого Михаїла у місті Будапешт.



Довідка. Літургія («служіння, спільна справа») — богослужіння з приношенням Святих Дарів. (Вікіпедія)