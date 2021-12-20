Посольство України в Кувейті: на освітньо-туристичній виставці відкрито український павільйон

У Кувейті з 23 по 25 листопада відбувається освітньо-туристична виставка. Посольство України відкрило український павільйон.

Про це повідомляє Посольство України у Кувейті.

В університеті Кувейту відбувається освітньо-туристична виставка. Посольство України 23 листопада відкрило на виставці український павільйон.

"На стенді України безпосередньо були представлені матеріали НУ "Львівська політехніка", Харківського національного університету міського господарства імені А.М. Бекетова, НУ "Острозька академія", Льотної академії НАУ, Західноукраїнського національного університету, Одеського національного медичного університету та Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу", - повідомляють представники дипломатичної сторони.

Також у повідомленні йдеться, що посол України Олександр Балануца та дипломати Посольства знайомили відвідувачів з українською культурою та історією на прикладі виробів українського традиційного мистецтва. Гостей павільйону також пригощали українським домашнім печивом виробництва українських майстринь Л.Власюк та І.Такур.

Робота виставки триватиме включно до 25 листопада.