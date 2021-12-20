Посольство України в Чехії запрошує відвідати виставку "Втрачене дитинство – історії з України"

У Чехії відкрилася виставка "Втрачене дитинство – історії з України", про це повідомляє Посольство України в Чеській Республіці на сторінках у Фейсбуці.

У Празі за участю посла України в Чехії Євгена Перебийноса відбулося відкриття вуличної виставки "Втрачене дитинство – історії з України", яку підготували співробітники музею Територія Терору у співпраці з чеською організацією Pamäť národa.

За словами представників дипломатичної сторони, всі 10 історій розповідають люди, які в дитинстві постраждали від нацистського та радянського насильства, були репресовані чи депортовані, або ж стали свідками масових убивств та геноциду, а також народилися у неволі та залишилися без батьків.

Кожна із розказаних історій особлива.

Виставка "Втрачене дитинство – історії з України" розташована у парку генерала Ласаро Карденаса у місті Прага та буде відкрита до 20 грудня.

Представники Посольства України в Чехії запрошують усіх охочих та небайдужих відвідати виставку та почути історії про великі трагедії ХХ століття, які вплинули на долю дітей.