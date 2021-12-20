Посольство України в Австрії запрошує 27 листопада вшанувати пам'ять жертв Голодомору

У Відні 27 листопада відбудеться служба у Кафедральному соборі Св. Стефана на згадку про померлих жертв Голодомору 1932-1933 років.

justify;">Посольство України в Австрії опублікувало на своїй офіційній сторінці у фейсбук запрошення на захід щодо жертв голоду (Голодомору) у Радянській Україні 1932–1933 років.

Захід відбудеться 27 листопада, 16:00 у Кафедральному соборі Св. Стефана у Відні (Domkirche und Metropolitankirche zu St.. Stephan am Wiener (Stephansplatz).

Службу проведе священник українських православних та греко-католицьких парафій у Відні Ernst Pucher. Після служби у соборі будуть запалені свічки на згадку про загиблих.

Для відвідування заходу організатори просять встигнути зареєструватися до 23 листопада 2021 року, надіславши листа на пошту [email protected]

Довідка

Голодомор — це голодне вбивство, спровоковане радянським режимом, внаслідок якого з 1932 по 1933 рік мільйони ні в чому не винних людей у Радянській Україні були заморені голодом.

За оцінками, у Радянській Україні з голоду загинуло від шести до десяти мільйонів людей.

Голодомор визнаний чи засуджений геноцидом у кількох країнах світу.