Посольство України планує розпочати евакуацію громадян з Ізраїлю та Сектору Гази найближчими днями

17:56 11 жовтня Київ, Україна

Посольство України в Ізраїлі оголосило про евакуацію українців із Ізраїлю 14 жовтня. Водночас посол каже, що вилетіти з країни зараз не проблема. Зі Сектору Гази українців планують вивозити через Єгипет.



Про це у ефірі телемарафону повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.



Він розповів, що в центральній частині Ізраїлю ситуація відносно спокійна, незважаючи на те, що закрито більшість громадських місць, ресторанів та магазинів, на вулицях безлюдно. За 10 жовтня 4 рази лунала повітряна тривога, було чути вибухи. Але значних загроз посол не бачить, а посольство працює у посиленому режимі, оскільки потрібно евакуювати громадян України.

"Ця проблема, на мій погляд, багато в чому штучна, оскільки міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона працює майже у штатному режимі. Деякі іноземні авіакомпанії відмовилися літати, бо їм підвищили страховки. Але всі ізраїльські авіаперевізники та більшість лоукостів працюють. Вилетіти з Ізраїлю зараз - не проблема", - зазначає посол.

Справжня проблема, за словами Корнійчука, полягає в ажіотажі на квитки, через що вартість квитків до європейських країн зросла у 3-4 рази — до 1000 доларів на один кінець. Посольство надає допомогу найбільш уразливим верствам населення: тим, хто приїхав на лікування, туристам, що приїхали з дітьми, яким скасували рейси.



Станом на 11 жовтня близько 1000 українців звернулися по допомогу до посольства. Перший евакуаційний авіарейс на 200 осіб до Румунії заплановано на 14 жовтня. І далі відправлятимуть українських громадян до сусідніх з Україною держав: Молдови, Словаччини, Польщі, Румунії.

"Але ми надаємо допомогу лише тим, хто надає докази, що вони не мають можливості оплатити собі рейс", - зазначив Євген Корнійчук.

Велика проблема з евакуацією українців із Сектору Гази. Близько 1000 українців сьогодні зареєстровано у Палестині, з них близько 300 проживають у Секторі Гази.

"У нас є досвід 2001 року, коли під час обстрілів евакуювали 200 осіб: українців, румунів та молдован. Наразі можливості в України більш обмежені, а ситуація набагато важча. Єгиптяни періодично перекривають свій єдиний пункт пропуску, щодня вдається виїхати близько 2 тисячам осіб. А це фактично нічого, бо вже чверть мільйона мешканців Сектору Гази зараз перебувають у підвалах та бомбосховищах", - каже посол України в Ізраїлі.

Ініціативна група з посольством склала список на 160 українців, які бажають виїхати із Сектору Гази. Їх, швидше за все, переправлять до єгипетського міста Рафах, а потім до третьої країни.