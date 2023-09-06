Посол України в Ізраїлі закликав Єрусалим не скасовувати медстрахування для українських біженців

07:57 11 серпня Київ, Україна

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликав офіційний Єрусалим відмовитись від намірів скасувати медичне страхування для українських біженців.



Про це йдеться у заяві, опублікованій на сторінці посольства у Facebook.

"Ми глибоко розчаровані та стурбовані недавнім рішенням ізраїльського уряду скасувати медичне страхування для біженців з України. Ми закликаємо ізраїльський уряд не відволікатися від базового гуманітарного акту – турботи про здоров'я наших біженців”, – йдеться у заяві.

Євген Корнійчук також зазначив, що уряд країни не лише відмовляється продавати Україні системи захисту цивільного населення, а й припиняє медичну допомогу біженцям, які "втікали до Ізраїлю від загрози вбивства росіянами".

"Ми закликаємо міністра фінансів Смотрича та міністра соціальної політики Маргі переглянути своє рішення і як жест гуманізму забезпечити українським біженцям базовий соціальний захист та медичне страхування", - підкреслив дипломат.

Посольство України в Ізраїлі також попередило українських біженців, що, згідно з останніми рішеннями влади Ізраїлю, припинено фінансування програми безкоштовного медичного страхування та обслуговування для біженців із України.