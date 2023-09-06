Посол України в Ізраїлі закликав Єрусалим не скасовувати медстрахування для українських біженців

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликав офіційний Єрусалим відмовитись від намірів скасувати медичне страхування для українських біженців.
Про це йдеться у заяві, опублікованій на сторінці посольства у Facebook.
Євген Корнійчук також зазначив, що уряд країни не лише відмовляється продавати Україні системи захисту цивільного населення, а й припиняє медичну допомогу біженцям, які "втікали до Ізраїлю від загрози вбивства росіянами".
Посольство України в Ізраїлі також попередило українських біженців, що, згідно з останніми рішеннями влади Ізраїлю, припинено фінансування програми безкоштовного медичного страхування та обслуговування для біженців із України.
У посольстві зазначили, що вживають необхідних заходів реагування для пошуку взаємоприйнятного рішення з ізраїльською стороною.
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