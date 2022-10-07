Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський взяв участь у заходах у рамках 30-ої річниці міжнародного співробітництва країн

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський взяв участь у кількох заходах у Києві. Дипломат як представник Ізраїлю презентував HEBREW HUB на базі КНЛУ та для студентів, які вивчають іврит, провів відкритий урок. На ньому Бродський розповів про взаємини, які вибудовуються вже 30 років між двома державами Ізраїль та Україна, а також про роботу дипломатів та її специфіку. Посол розповів про плани, які сприятимуть зміцненню двосторонніх відносин між країнами.

Міхаель Бродський був радий тому, що студенти добре знають та розуміють іврит, так, він поділився своїми враженнями від спілкування з українською молоддю. Йому було важливо розповісти про нагальні питання, в яких дві держави між собою взаємодіють, тим самим зміцнюючи дипломатичні відносини.

Посол Ізраїлю відвідав ще один захід – іспит, у якому буде відібрано учасників для працевлаштування в Ізраїлі згідно з Міжурядовою угодою про працевлаштування українців в Ізраїлі. Наразі в Ізраїлі потрібні кваліфіковані будівельники. Працевлаштування відбувається абсолютно легально та офіційно, працівники повністю отримують соціальне забезпечення від Ізраїлю.